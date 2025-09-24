 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 812,50
-0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les indices de Wall Street reculent après que M. Powell a signalé des valorisations boursières gonflées
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en baisse: Dow 0,34%, S&P 500 0,43%, Nasdaq 0,56%

*

Lithium Americas grimpe en flèche après que l'administration Trump ait envisagé une prise de participation

*

Alibaba progresse grâce à un partenariat avec Nvidia et à des projets de centres de données

*

Oracle plonge après avoir annoncé qu'il cherchait à lever 15 milliards de dollars en ventes d'obligations

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les principaux indices boursiers américains ont baissé mercredi, un jour après avoir battu un record de clôture de trois jours, les traders évaluant les commentaires mesurés du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et attendant les données économiques clés prévues plus tard dans la semaine.

Les investisseurs font preuve de prudence alors que la banque centrale tente de trouver un équilibre délicat entre la gestion des risques d'inflation et la réponse aux signes d'affaiblissement du marché du travail.

M. Powell a dit mardi que les prix des actifs semblaient assez bien évalués. Alors que ses collègues exposent leurs arguments des deux côtés du fossé politique, le président de la Fed a souligné la corde raide que la banque centrale doit marcher lors de ses prochaines décisions politiques.

"Les marchés ont commencé à escompter les risques liés aux tarifs douaniers, puis se sont redressés parce qu'il y avait des exemptions", a déclaré Jitania Kandhari, directrice adjointe des investissements chez Morgan Stanley Investment Management.

La réduction des taux d'intérêt de la Fed la semaine dernière a contribué à faire remonter les actions en septembre, un mois habituellement faible pour les actions, et les investisseurs misent désormais sur un nouvel assouplissement pour maintenir le rallye.

Mais la question de savoir si de nouvelles réductions sont justifiées dépendra fortement des données, a déclaré M. Kandhari.

À 12 heures (ET), le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 155,77 points, soit 0,34%, à 46 137,30, le S&P 500 .SPX a perdu 28,83 points, soit 0,43%, à 6 628,09, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 127,36 points, soit 0,56%, à 22 446,11.

L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a progressé de 2%, suivant la hausse des prix du brut. Les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD ont légèrement augmenté de 0,5%.

Elles ont été contrebalancées par une baisse de 0,7% des valeurs technologiques lourdes .SPLRCT , Apple et Nvidia ayant chuté de plus de 1% chacune.

Les données publiées mercredi ont montré que les ventes de maisons individuelles américaines fraîchement construites

USHNS=ECI ont fait un bond inattendu de 20,5% en août.

"Si le marché de l'immobilier commence à reprendre vie, la Fed pourrait considérer cela comme une indication qu'il y a moins de place pour baisser les taux", a déclaré Richard de Chazal, analyste chez William Blair, dans une note.

Les actions des sociétés chinoises cotées aux États-Unis ont augmenté, avec une hausse de 8,9 % pour Alibaba Group BABA.N , qui a dévoilé un partenariat avec Nvidia NVDA.O .

Les actions cotées en bourse aux États-Unis de Lithium Americas LAC.N ont presque doublé après que Reuters a rapporté mardi que l'administration du président Donald Trump cherchait à prendre une participation pouvant aller jusqu'à 10% dans la société.

Des pourparlers sont en cours pour discuter d'un prêt gouvernemental dépassant 2,26 milliards de dollars pour le projet de lithium Thacker Pass de la société avec General Motors

GM.N , qui a augmenté de 1,4%. UBS a également relevé General Motors de "neutre" à "achat".

Micron Technology MU.O a chuté de 4% après la publication des résultats trimestriels du fabricant de puces mémoire.

Oracle ORCL.N a chuté de 3,5% après qu'un rapport ait indiqué que la société cherchait à lever 15 milliards de dollars en ventes d'obligations d'entreprises.

Freeport-McMoRan FCX.N a chuté de 11,7 % et s'est retrouvé en bas de l'indice après avoir annoncé une baisse des ventes consolidées de cuivre et d'or au troisième trimestre.

Les investisseurs vont maintenant se concentrer sur les données de base des dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Fed, qui devra être publiée plus tard dans la semaine.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,58 contre 1 sur le NYSE et de 1,29 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux sommets sur 52 semaines et six nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 73 nouveaux sommets et 39 nouveaux creux.

Valeurs associées

ALIBABA GRP SP ADR
176,750 USD NYSE +8,39%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 137,41 Pts Index Ex -0,34%
FREEPORT MCMORAN
38,015 USD NYSE -16,25%
GENERAL MOTORS
59,620 USD NYSE +1,76%
Gaz naturel
2,85 USD NYMEX -0,35%
JPMORGAN CHASE
311,860 USD NYSE -0,30%
LITHIUM
6,081 USD NYSE +98,07%
MICRON TECHNOLOGY
160,2200 USD NASDAQ -3,72%
NASDAQ 100 INDEX
24 475,18 Pts Index Ex -0,43%
NASDAQ Composite
22 474,96 Pts Index Ex -0,44%
NVIDIA
176,9560 USD NASDAQ -0,83%
ORACLE
303,915 USD NYSE -3,26%
Pétrole Brent
69,19 USD Ice Europ +2,07%
Pétrole WTI
64,90 USD Ice Europ +1,95%
S&P 500
6 632,31 Pts CBOE -0,37%
S&P 500 INDEX
6 632,31 Pts CBOE -0,37%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/09/2025 à 18:40:47.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

