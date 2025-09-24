Les indices de Wall Street reculent après que M. Powell a signalé des valorisations boursières gonflées

Indices en baisse: Dow 0,34%, S&P 500 0,43%, Nasdaq 0,56%

Lithium Americas grimpe en flèche après que l'administration Trump ait envisagé une prise de participation

Alibaba progresse grâce à un partenariat avec Nvidia et à des projets de centres de données

Oracle plonge après avoir annoncé qu'il cherchait à lever 15 milliards de dollars en ventes d'obligations

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les principaux indices boursiers américains ont baissé mercredi, un jour après avoir battu un record de clôture de trois jours, les traders évaluant les commentaires mesurés du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et attendant les données économiques clés prévues plus tard dans la semaine.

Les investisseurs font preuve de prudence alors que la banque centrale tente de trouver un équilibre délicat entre la gestion des risques d'inflation et la réponse aux signes d'affaiblissement du marché du travail.

M. Powell a dit mardi que les prix des actifs semblaient assez bien évalués. Alors que ses collègues exposent leurs arguments des deux côtés du fossé politique, le président de la Fed a souligné la corde raide que la banque centrale doit marcher lors de ses prochaines décisions politiques.

"Les marchés ont commencé à escompter les risques liés aux tarifs douaniers, puis se sont redressés parce qu'il y avait des exemptions", a déclaré Jitania Kandhari, directrice adjointe des investissements chez Morgan Stanley Investment Management.

La réduction des taux d'intérêt de la Fed la semaine dernière a contribué à faire remonter les actions en septembre, un mois habituellement faible pour les actions, et les investisseurs misent désormais sur un nouvel assouplissement pour maintenir le rallye.

Mais la question de savoir si de nouvelles réductions sont justifiées dépendra fortement des données, a déclaré M. Kandhari.

À 12 heures (ET), le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 155,77 points, soit 0,34%, à 46 137,30, le S&P 500 .SPX a perdu 28,83 points, soit 0,43%, à 6 628,09, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 127,36 points, soit 0,56%, à 22 446,11.

L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a progressé de 2%, suivant la hausse des prix du brut. Les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD ont légèrement augmenté de 0,5%.

Elles ont été contrebalancées par une baisse de 0,7% des valeurs technologiques lourdes .SPLRCT , Apple et Nvidia ayant chuté de plus de 1% chacune.

Les données publiées mercredi ont montré que les ventes de maisons individuelles américaines fraîchement construites

USHNS=ECI ont fait un bond inattendu de 20,5% en août.

"Si le marché de l'immobilier commence à reprendre vie, la Fed pourrait considérer cela comme une indication qu'il y a moins de place pour baisser les taux", a déclaré Richard de Chazal, analyste chez William Blair, dans une note.

Les actions des sociétés chinoises cotées aux États-Unis ont augmenté, avec une hausse de 8,9 % pour Alibaba Group BABA.N , qui a dévoilé un partenariat avec Nvidia NVDA.O .

Les actions cotées en bourse aux États-Unis de Lithium Americas LAC.N ont presque doublé après que Reuters a rapporté mardi que l'administration du président Donald Trump cherchait à prendre une participation pouvant aller jusqu'à 10% dans la société.

Des pourparlers sont en cours pour discuter d'un prêt gouvernemental dépassant 2,26 milliards de dollars pour le projet de lithium Thacker Pass de la société avec General Motors

GM.N , qui a augmenté de 1,4%. UBS a également relevé General Motors de "neutre" à "achat".

Micron Technology MU.O a chuté de 4% après la publication des résultats trimestriels du fabricant de puces mémoire.

Oracle ORCL.N a chuté de 3,5% après qu'un rapport ait indiqué que la société cherchait à lever 15 milliards de dollars en ventes d'obligations d'entreprises.

Freeport-McMoRan FCX.N a chuté de 11,7 % et s'est retrouvé en bas de l'indice après avoir annoncé une baisse des ventes consolidées de cuivre et d'or au troisième trimestre.

Les investisseurs vont maintenant se concentrer sur les données de base des dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Fed, qui devra être publiée plus tard dans la semaine.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,58 contre 1 sur le NYSE et de 1,29 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux sommets sur 52 semaines et six nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 73 nouveaux sommets et 39 nouveaux creux.