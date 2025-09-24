 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 630,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine en baisse, souffle après des records
information fournie par AFP 24/09/2025 à 22:31

Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi, plombée par le recul de plusieurs capitalisations géantes, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de nouvelles données sur l'emploi et l'inflation.

Le Dow Jones a perdu 0,37%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,33% et l'indice élargi S&P 500 de 0,28%, marquant la fin d'une course aux records.

"Il semble que certains investisseurs aient décidé de retirer leur argent du marché ou bien de se repositionner", explique auprès de l'AFP Christopher Low, de FHN Financial.

"Il y a un manque de conviction" à Wall Street, résument pour leur part les analystes de Briefing.com.

Surtout, "la pression continue sur certaines mégacapitalisations et valeurs technologiques", empêchant le marché d'avancer, ajoutent-ils.

Une partie des "Sept Magnifiques" -le surnom donné aux géants du secteur technologique- ont en effet terminé dans le rouge, à l'instar du géant des semiconducteurs Nvidia (-0,82%), Apple (-0,83%), Amazon (-0,23%) ou encore Alphabet (-1,80%), maison-mère de Google.

Côté indicateurs économiques, la séance a été pauvre en catalyseurs, mis à part les ventes de maisons neuves qui ont augmenté en août aux États-Unis et dépassé les attentes du marché.

Les investisseurs attendent jeudi la publication des allocations hebdomadaires de chômage, ainsi qu'une révision annuelle des chiffres récents du PIB.

Surtout, ils scruteront dans les détails l'indice PCE vendredi, mesure d'inflation privilégiée par la banque centrale américaine (Fed).

Ces chiffres "pourraient avoir une influence" sur les futures baisses de taux de l'institution monétaire, selon M. Low.

Mardi, le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell a mis en garde contre des baisses "trop soutenues" des taux directeurs, qui feraient déraper l'inflation.

Selon lui, les taux d'intérêt sont actuellement "au bon niveau pour réagir aux évolutions économiques potentielles", dans une fourchette comprise entre 4,00% et 4,25%.

Pour le moment, les acteurs du marché prévoient deux autres baisses de taux -d'un quart de point chacune- avant la fin de l'année, selon l'outil de veille CME Fedwatch.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans se tendait vers 20H15 GMT à 4,14%, contre 4,11% à la clôture mardi.

Au tableau des valeurs, le fabricant de semiconducteurs Micron a perdu du terrain (-2,82% à 161,71 dollars) malgré des résultats trimestriels bien au-dessus des attentes du marché. Le groupe a par ailleurs relevé ses prévisions pour le premier trimestre.

Autre grand nom du secteur, Intel a progressé (+6,41% à 31,22 dollars) après des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles l'entreprise aurait approché Apple dans le cadre d'un possible investissement.

Intel, acteur historique des puces informatiques, est sous pression depuis des mois et essaie de rattraper son retard dans l'intelligence artificielle (IA) par rapport à ses concurrents désormais dominants, Nvidia en tête. Ce dernier a d'ailleurs annoncé la semaine dernière s'apprêter à acquérir une participation de l'ordre de 5 milliards de dollars au capital de son rival en difficulté.

Le géant chinois de l'internet Alibaba s'est envolé (+8,22% à 176,48 dollars) après avoir annoncé mercredi une "collaboration majeure" avec Nvidia dans le domaine de l'IA, appliquée notamment aux robots humanoïdes.

La société minière Lithium America a été propulsée (+95,60% à 6,00 dollars) après des informations de presse selon lesquelles le gouvernement américain chercherait à acquérir une participation au sein du groupe.

Nasdaq

Valeurs associées

ALPHABET-A
247,1400 USD NASDAQ -1,80%
AMAZON.COM
220,2100 USD NASDAQ -0,23%
APPLE
252,3100 USD NASDAQ -0,83%
INTEL
31,2200 USD NASDAQ +6,41%
MICRON TECHNOLOGY
161,7100 USD NASDAQ -2,82%
NVIDIA
176,9700 USD NASDAQ -0,82%
S&P GLOBAL
490,610 USD NYSE -1,24%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un mineur secouru embrasse un de ses proches après être sorti d'une mine effondrée à Segovia, en Colombie, le 24 septembre 2025 ( AFP / JAIME SALDARRIAGA )
    Colombie: 23 mineurs sortent vivants d'une mine effondrée
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:51 

    Les 23 mineurs coincés depuis deux jours dans une mine d'or effondrée en Colombie en ont été extraits vivants mercredi par les secours, sous les applaudissements de leurs proches rongés par l'angoisse. Des images diffusées par l'Agence nationale des mines (ANM) ... Lire la suite

  • "Raptureday", des évangéliques prédisent la fin du monde
    "Raptureday", des évangéliques prédisent la fin du monde
    information fournie par France 24 24.09.2025 22:16 

    Sur les réseaux sociaux, la panique s'est emparé de communautés de chrétiens évangéliques américains depuis qu'un pasteur à succès en Afrique du Sud a prédit l'apocalypse pour le 23 ou 24 septembre.

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en baisse, souffle après des records
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:11 

    La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi, plombée par le recul de plusieurs capitalisations géantes, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de nouvelles données sur l'emploi et l'inflation. Le Dow Jones a perdu 0,37%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • Des déplacés palestiniens fuient vers le sud, à Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 23 septembre 2025 ( AFP / Eyad BABA )
    Trump propose aux pays de la région un nouveau plan pour Gaza, selon son émissaire
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:08 

    Le président américain Donald Trump a présenté aux pays de la région un nouveau plan en vue de mettre fin à la guerre à Gaza, a annoncé son émissaire, pendant que l'armée israélienne intensifie encore son offensive qui a fait mercredi des dizaines de morts. L'émissaire ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank