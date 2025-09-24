 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Colombie: 23 mineurs sortent vivants d'une mine effondrée
information fournie par AFP 24/09/2025 à 22:51

Un mineur secouru embrasse un de ses proches après être sorti d'une mine effondrée à Segovia, en Colombie, le 24 septembre 2025 ( AFP / JAIME SALDARRIAGA )

Les 23 mineurs coincés depuis deux jours dans une mine d'or effondrée en Colombie en ont été extraits vivants mercredi par les secours, sous les applaudissements de leurs proches rongés par l'angoisse.

Des images diffusées par l'Agence nationale des mines (ANM) montrent les mineurs couverts de boue émerger d'un tunnel à la mine de La Reliquia, située à environ quatre heures de Medellin (nord-ouest), deuxième ville de Colombie.

Soutenus par des secouristes et buvant de l'eau, ils sont accueillis par des applaudissements nourris. "Allez, tu peux le faire !", encouragent proches et collègues réunis, avant de longues embrassades.

Piégés sous terre depuis lundi soir, à 80 mètres de profondeur, les mineurs recevaient de la nourriture et de l'eau par des tuyaux et avaient pu communiquer avec leurs familles et les secouristes par téléphone.

Sept d'entre eux avaient pu sortir de la mine effondrée dès mercredi matin, selon l'Agence des mines.

Le sauvetage a été possible après "48 heures d'opérations ininterrompues", a souligné l'ANM sur X.

Les proches des mineurs avaient fait part à l'AFP de leur "angoisse" dans l'attente du sauvetage, certains passant la nuit sur place pour suivre l'évolution des opérations.

Des membres d'une équipe de secours dans la mine d'or où 23 mineurs sont restés coincés, le 24 septembre 2025 à Segovia (département d'Antioquia), au nord-ouest de la Colombie ( AFP / Jaime Saldarriaga )

Le site est exploité par une entreprise locale pour le compte de la société canadienne Aris Mining Corporation.

En Colombie, les accidents miniers sont fréquents et souvent mortels, en particulier dans les mines de charbon et les exploitations illégales.

Ils sont toutefois moins fréquents dans les concessions exploitées par des multinationales.

Il y a deux mois, 18 mineurs restés bloqués dans les environs de la même ville avaient pu en sortir sains et saufs au bout de 24 heures.

Dimanche en revanche, sept mineurs ont été retrouvés morts, ensevelis dans un puits illégal d'or dans une région du sud-ouest de la Colombie où les guérilleros, en plus du trafic de cocaïne, extraient illégalement le précieux métal pour se financer.

En 2024, les accidents liés à l'exploitation minière en Colombie ont fait 124 morts, selon l'ANM.

Des mines de Colombie sont extraites or, nickel, charbon et émeraudes, dont une partie est destinée à l'exportation.

Le secteur des mines et des hydrocarbures représente la moitié des exportations légales du pays sud-américain.

