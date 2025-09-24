 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street termine en baisse, souffle après des records
24/09/2025

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi, plombée par le recul de plusieurs capitalisations géantes, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de nouvelles données sur l'emploi et l'inflation.

Le Dow Jones a perdu 0,37%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,33% et l'indice élargi S&P 500 de 0,28%, marquant la fin d'une course aux records.

Nasdaq

