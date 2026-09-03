Les indices de Wall Street progressent de plus de 1%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Les indices de Wall Street progressent, le Nasdaq en tête avec une hausse d'environ 1,4%

* Le secteur de la consommation de détail arrive en tête des hausses du S&P 500, tandis que celui de l'énergie affiche la plus forte baisse

* Le dollar américain recule d'environ 0,6%, le pétrole brut américain clôture en hausse d'environ 0,3%, l'or progresse d'environ 2% et le Bitcoin bondit d'environ 5,4%

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans reculent à environ 4,77%

3 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES INDICES DE WALL STREET GRIMPENT DE PLUS DE 1%

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en hausse de plus de 1% jeudi, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale relèverait ses taux d’intérêt lors de sa réunion de septembre. Cependant, tous les observateurs du marché n’étaient pas convaincus que la raison de la remontée de jeudi fût aussi simple.

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale , a déclaré avant l’ouverture des marchés, lors d’un événement « Reuters NEXT Newsmaker » à Washington, qu’il penchait pour le maintien des taux d’intérêt inchangés lors de la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine ce mois-ci si la prochaine série de données sur l’inflation montrait que les pressions sur les prix continuaient de s’atténuer.

Le vice-président américain JD Vance s’est également exprimé sur le sujet, affirmant que la Maison Blanche estimait que la Fed devrait baisser ses taux d’intérêt, arguant que les données sur l’inflation justifiaient une baisse des taux.

Selon l’outil FedWatch du CME Group , les traders tablaient en dernier lieu sur une probabilité de 50,4% d’une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion, contre 63,2% la veille.

Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers, a écrit dans une note d’analyse que les commentaires de M. Waller constituaient la raison la plus probable de l’enthousiasme observé jeudi, même s’il a ajouté: “Très franchement, ce raisonnement semble un peu ténu.” M. Sosnick a noté que les rendements avaient baissé, “reflétant la moindre probabilité de hausses de taux à court terme,” et que “d’autres actifs avaient également connu des fluctuations importantes.”

Il a ajouté que les conférences de presse et les discours de l’ancien président de la Fed, M. Powell, offraient de nombreuses occasions où “les investisseurs entendent ce qu’ils veulent entendre.”

Quelle qu’en soit la source d’inspiration, le Nasdaq a mené la hausse, clôturant en hausse de 1,4%, contre un gain de .DJI 1,18% pour le Dow et une progression de 1,06% pour le S&P 500. L’indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a enregistré une hausse plus modeste de 0,5%.

Le secteur des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD a progressé de 1,6%, menant ainsi la hausse des secteurs d’activité. Le secteur le plus à la traîne a été celui de l’énergie .SPNY , qui a terminé en baisse de 0,7%.

Alors que l’indice des semi-conducteurs du PHLX .SOX n’a progressé que de 0,1% sur la journée, le secteur des logiciels et services du S&P 500 .SPLRCIS a gagné 2,97%. La performance la plus marquante a toutefois été enregistrée par les cryptomonnaies, le bitcoin BTC= ayant bondi de plus de 5%.

Michael James, trader en actions chez Rosenblatt Securities, a déclaré à Reuters qu’il n’y avait pas nécessairement un catalyseur principal à l’origine de cette évolution du marché. Il a évoqué “une rotation continue et des fluctuations exceptionnelles” qui pourraient davantage “s’expliquer par la faible liquidité en ce jeudi de fin d’été.”

Il a également ajouté que la préférence pour le secteur des logiciels par rapport à celui des semi-conducteurs, ainsi que la forte hausse du bitcoin, avaient également contribué à “renforcer le sentiment général d’appétit pour le risque.”

Voici un aperçu des cours de clôture:

(Sinéad Carew)

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