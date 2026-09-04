Le super PAC de Musk s'implique dans les élections de mi-mandat américaines en versant 800.000 dollars aux républicains engagés dans des scrutins serrés

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* Depuis le 20 août, America PAC a dépensé 247.595 dollars pour soutenir la campagne de Ken Paxton dans la course au Sénat du Texas

* La campagne de Susan Collins a reçu 170.224 dollars d'aide, selon un document déposé auprès de la FEC

* Selon le New York Times, les efforts globaux de mobilisation des électeurs pourraient atteindre 120 millions de dollars cet automne

par Dawn Kopecki

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk , a dépensé plus de 800.000 dollars ces derniers jours dans plus d’une douzaine de courses électorales clés au Congrès par l’intermédiaire de son super PAC, finançant ainsi des mailings et d’autres supports de campagne pour les candidats républicains engagés dans des courses serrées lors des élections de mi-mandat.

Le comité d’action politique d’Elon Musk, America PAC, qui dispose d’une cagnotte électorale de 50 millions de dollars financée par l’homme le plus riche du monde, a déclaré mercredi soir ses premières dépenses pour les élections de 2026, en mettant l’accent sur les scrutins au Texas et dans d’autres États clés.

Ce comité devrait jouer un rôle majeur dans les efforts visant à mobiliser l’électorat républicain, avec des dépenses consacrées au porte-à-porte, à la publicité numérique et aux campagnes de publipostage en vue de l’élection du 3 novembre, avait rapporté Reuters en juillet. Il s’est fixé un objectif de financement pouvant atteindre 120 millions de dollars , selon le New York Times.

Un porte-parole d’America PAC a refusé de commenter cette information jeudi. SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

C’est au Texas que ce PAC a dépensé le plus d’argent, là où se trouve le siège social de SpaceX, la société de Musk, ainsi que plusieurs sites dédiés aux fusées et au réseau Starlink. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a reçu un apport de 247.595 dollars de la part de Musk depuis le 20 août pour sa campagne au Sénat contre le démocrate James Talarico, qui devance de justesse son adversaire dans les sondages d’opinion depuis la mi-avril, selon le « Silver Bulletin » de Nate Silver, spécialiste du suivi électoral.

La sénatrice américaine Susan Collins, républicaine du Maine et présidente de la commission des crédits du Sénat qui contrôle les dépenses fédérales, a été la deuxième plus grande bénéficiaire, avec 170.224 dollars versés à sa campagne, comme le montre le document déposé. Elle est engagée dans une course très suivie contre le démocrate Troy Jackson.

Dans l’Ohio, où le sénateur républicain Jon Husted mène une bataille acharnée pour conserver son siège face à l’ancien sénateur Sherrod Brown, America PAC a financé à hauteur de 105.675 dollars la production de supports de campagne. À l’instar de Susan Collins, Jon Husted siège à la commission des crédits du Sénat, qui contrôle le financement de certains des plus gros contrats gouvernementaux de SpaceX, la société d'Elon Musk .

Les documents déposés par le PAC ont révélé que Musk avait également soutenu la campagne du sénateur Dan Sullivan, un républicain de l’Alaska qui siège à la commission des forces armées du Sénat. Cette commission supervise le Pentagone et bon nombre des projets que les entreprises de Musk spécialisées dans l’espace, les satellites et l’intelligence artificielle fournissent au gouvernement fédéral.

Dans le cadre des élections à la Chambre des représentants des États-Unis, le PAC de Musk a soutenu plusieurs membres en exercice des commissions des forces armées, des affaires étrangères et de la sécurité intérieure, ainsi que d’autres commissions susceptibles d’intervenir dans les activités de ses entreprises ou d’en assurer la supervision. Parmi eux figurent les députés républicains Scott Perry et Ryan Mackenzie (Pennsylvanie), Tom Kean (New Jersey), Jennifer Kiggans (Virginie), Mike Lawler (New York) et Derrick Van Orden (Wisconsin).

Toutes les dépenses divulguées mercredi soir concernaient des “frais d’impression”, ce qui laisse supposer qu’elles ont servi à financer du publipostage, des cartes postales, des accroche-portes, des tracts de campagne, des pancartes de jardin et autres supports similaires.

Ces dépenses ont suscité des critiques de la part des démocrates, notamment de la part du député américain Chris Pappas, donné favori dans les sondages pour remporter la primaire démocrate de la semaine prochaine en vue de l’élection au Sénat du New Hampshire. S’il l’emporte, il affrontera l’ancien sénateur républicain John Sununu, qui brigue le retour à son ancien siège. Le PAC de Musk a dépensé plus de 90.000 dollars en matériel de campagne contre Pappas, qui s’est montré très critique à l’égard du travail accompli par Musk lorsqu’il dirigeait le Département de l’efficacité gouvernementale.

“Les républicains partisans du mouvement MAGA, comme Elon Musk, tentent d’acheter ce siège au Sénat pour John Sununu, car ils savent qu’il ne ferait que cautionner sans réserve le programme toxique de Donald Trump”, a déclaré Rachel Petri, directrice de campagne de Chris Pappas, dans un communiqué adressé à Reuters.

Le bureau de Sununu n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole du député américain Ryan Mackenzie a déclaré que la campagne n’avait eu aucune discussion avec des super PAC, y compris celui de Musk, au sujet de dépenses de campagne coordonnées. Le porte-parole Arnaud Armstrong a ajouté que Mackenzie était un fervent défenseur de la réforme gouvernementale, “menant la charge pour lutter contre les transactions boursières des membres du Congrès, s’attaquant aux grandes entreprises et demandant des comptes aux géants de la tech”.

Un porte-parole de M. Husted a refusé de commenter, tandis que les représentants des autres candidats républicains n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.