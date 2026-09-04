Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VIVENDI VIV.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en recul de 3,5% sur les six premiers mois de son exercice financier, à 140 millions d'euros, le groupe citant un effet de saisonnalité des lancements de jeux de Gameloft.

* ALSTOM ALSO.PA - Le fabricant du TGV a annoncé jeudi avoir remporté un contrat de 4,7 milliards de dollars canadiens (environ 3 milliards d’euros) pour le renouvellement de la flotte de trains longue distance de VIA Rail Canada.

* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE - Le conseil de surveillance du constructeur automobile allemand a approuvé jeudi à l'unanimité un vaste plan de transformation qui pourrait entraîner la suppression d'environ 50.000 emplois au sein du groupe, y compris parmi des postes de direction, alors que le constructeur automobile cherche à améliorer sa compétitivité.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N44P1DT

(Rédigé par Augustin Turpin)