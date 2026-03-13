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Les indices de référence londoniens enregistrent une perte hebdomadaire alors que la guerre au Moyen-Orient compromet les espoirs de réduction des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* FTSE 100 en baisse de 0,4 %, FTSE 250 en baisse de 0,4 %

* Les données de l'ONS montrent que l'économie britannique a stagné en janvier

* HSBC et Standard Chartered touchées par le conflit au Moyen-Orient

* L'indice de l'énergie augmente alors que les prix du brut dépassent les 100 dollars le baril

(Mise à jour jusqu'à la clôture du marché) par Tharuniyaa Lakshmi

Les actions britanniques ont enregistré leur deuxième semaine consécutive de pertes vendredi, le conflit au Moyen-Orient ayant accru les craintes concernant l'inflation etassombri les perspectives de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

L'indice phare FTSE 100 .FTSE a baissé de 0,4%, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC a baissé de 0,4%. Les deux indices ont enregistré une deuxième semaine depertes, bien que les baisses aient été moins importantes que la semaine dernière.

Les marchés se sont préparés à des tensions prolongées alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran approchait de sa troisième semaine, Washington durcissant sa position et Téhéran s'engageant à maintenir le détroit d'Ormuz fermé.

Pour ajouter à la morosité ambiante, des données ont montré que l 'économie britannique a stagné de manière inattendue en janvier, après une faible croissance au cours des mois précédents, ce qui indique une perte d'élan avant même la guerre en Iran.

Le PIB a enregistré une croissance nulle en janvier. La prévision médiane d'un sondage Reuters auprès des économistes était une augmentation de 0,2 % d'un mois sur l'autre.

"Si le détroit d'Ormuz rouvre d'ici la fin du mois de mars, les retombées économiques devraient être limitées, mais une fermeture prolongée et des prix de l'énergie toujours élevés constituent le véritable risque", a déclaré Jonathan Stubbs, analyste chez Berenberg.

"Afin d'éviter une dépréciation de la livre qui aggraverait l'inflation, la Banque d'Angleterre mettrait probablement en veilleuse les réductions de taux d'intérêt pour le reste de l'année", a ajouté Stubbs.

Les marchés monétaires ont effacé les prévisions d'une baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre le 19 mars, selon les données de LSEG.

Plusieurs grandes banques, dont BofA, Goldman Sachs, Standard Chartered et Morgan Stanley, ont révisé leurs prévisions pour prédire un retard dans l'assouplissement de la part de la BoE, s'attendant désormais à une première réduction au deuxième trimestre.

L'indice britannique de l'énergie .FTNMX601010 , fortement pondéré, était en hausse de 1,1% avec les majors pétrolières BP

BP.L et Shell SHEL.L en hausse de 0,9% et 1,1% respectivement, alors que les prix du brut Brent LCOc1 se sont négociés au-dessus de 100 dollars le baril. O/R

HSBC HSBA.L et Standard Chartered STAN.L ont chuté de 1,2 %et 3,2 % respectivement, car ces deux sociétés sont fortement investies dans la montée en puissance du Golfe en tant que centre financier mondial, et ont vu leurs opérations perturbées alors que le conflit iranien ébranle leurs ambitions au Moyen-Orient.

Valeurs associées

BP
534,250 GBX LSE +0,95%
FTSE 100
10 261,15 Pts FTSE Indices -0,43%
FTSE 250
22 071,10 Pts FTSE Indices -0,44%
GOLDMAN SACHS GR
783,090 USD NYSE -0,50%
Gaz naturel
3,23 USD NYMEX 0,00%
HSBC HLDG
1 181,800 GBX LSE -1,17%
MORGAN STANLEY
154,380 USD NYSE +0,05%
Pétrole Brent
103,55 USD Ice Europ +1,77%
Pétrole WTI
99,04 USD Ice Europ +2,78%
SHELL
3 366,000 GBX LSE +1,14%
STANDARD CHARTER
1 547,500 GBX LSE -3,16%
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