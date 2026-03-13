Un baron de la drogue uruguayen arrêté en Bolivie et expulsé vers les Etats-Unis

Le président bolivien Rodrigo Paz (C) donne une conférence de presse à La Paz, aux côtés du commandant général de la police bolivienne, Mirco Sokol (D), et du ministre de l'Intérieur, Marco Antonio Oviedo, après l'arrestation du trafiquant de drogue uruguayen Sebastian Marset, le 13 mars 2026 ( AFP / AIZAR RALDES )

Le baron de la drogue uruguayen Sebastian Marset, considéré comme l'un des plus importants narcotrafiquants du Cône sud, a été arrêté vendredi en Bolivie et expulsé dans la foulée vers les Etats-Unis où il était recherché.

M. Marset était en cavale depuis 2023 et soupçonné de se déplacer dans plusieurs pays sud-américains dont le Venezuela, le Brésil et le Paraguay.

Le département américain de la Justice, qui le soupçonne de blanchiment d'argent, offrait 2 millions de dollars pour toute information menant à sa capture.

Selon les autorités américaines, M. Marset a dirigé un réseau qui a acheminé au moins 16 tonnes de cocaïne vers l'Europe, dont 11 ont été saisies dans le port d'Anvers, en Belgique.

Le narcotrafiquant uruguayen a fait l'objet d'une "arrestation et expulsion" vers les Etats-Unis "en vertu d'un mandat judiciaire émis par la justice nord-américaine", a indiqué le ministre bolivien du Gouvernement, Marco Antonio Oviedo, en conférence de presse, aux côtés du président bolivien Rodrigo Paz.

Des policiers boliviens ont remis Sebastian Marset à des agents de la DEA, l'agence antidrogue américaine, à l'aéroport de Santa Cruz, et l'ont fait monter, pieds et mains entravés, à bord d'un avion immatriculé aux Etats-Unis, selon des images diffusées par la chaîne publique Bolivia TV.

L'opération policière s'est déroulée à l'aube à Santa Cruz (est), où des centaines de policiers ont été mobilisés, a constaté un journaliste de l'AFP.

Quatre autres personnes ont été arrêtées lors de cette opération qui n'a pas fait de blessés, à savoir trois hommes et une femme, membres de l'équipe de sécurité du narcotrafiquant.

L'Uruguayen de 34 ans "a gardé le silence" tout du long, a déclaré le ministre.

Le président Rodrigo Paz a loué de son côté "la coopération d'organisations internationales de différents pays voisins et du continent".

Cette capture a lieu quelques jours après le sommet du Bouclier des Amériques, convoqué par le président américain Donald Trump, qui a réuni samedi en Floride les présidents de droite d'Amérique latine afin de coopérer dans la lutte contre le crime organisé.

Le département d'Etat américain a d'ailleurs réagi vendredi en saluant sur X la fin du "règne de terreur et de chaos de Sebastian Marset" et le "renforcement rapide de la coopération entre les forces de l'ordre" américaines et boliviennes. "Le Bouclier des Amériques rend notre région plus sûre et plus forte", a-t-il ajouté.

- Trafiquant de haut vol -

Sebastian Marset a purgé une peine de prison pour trafic de stupéfiants en Uruguay entre 2013 et 2018. Il a ensuite vécu en Bolivie et au Paraguay, tout en se voyageant dans plusieurs pays sud-américains.

Image extraite d'une vidéo fournie par UNITEL et diffusée le 2 août 2023 montrant l'Uruguayen Sebastian Marset en train d'enregistrer une vidéo dans un lieu tenu secret ( UNITEL / Handout )

En juillet 2023, alors qu'il résidait à Santa Cruz, il avait pris la fuite un jour avant une vaste opération de la police bolivienne visant à l'arrêter.

Sa femme, également accusée de narcotrafic, est actuellement détenue au Paraguay, après avoir été interpellée en Espagne.

En mai 2025, la justice américaine a accusé Sebastian Marset de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue via des institutions financières américaines.

Cartwright Weiland, un haut responsable américain au sein du Bureau pour le trafic de drogue international, avait alors souligné que l'Uruguayen était "l'un des fugitifs les plus recherchés de tout le Cône sud" et "la cible principale d'une importante enquête sur le crime organisé au Paraguay".

M. Marset est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat en Colombie, en mai 2022, du procureur anti-mafia paraguayen Marcelo Pecci.

Fan de football, il a dans le passé joué et dirigé un club qui a disputé des matchs dans le championnat régional de Santa Cruz. Dans plusieurs vidéos publiées depuis la clandestinité, il se vantait d'échapper aux autorités.

Le ministre Oviedo a indiqué que le citoyen uruguayen avait fait de Santa Cruz, la ville la plus prospère de Bolivie, la "base opérationnelle" de ses activités illégales.

La Bolivie est le troisième producteur mondial de cocaïne, derrière la Colombie et le Pérou.