Liban: le Hezbollah se dit prêt à une "longue confrontation", Israël accentue ses menaces

Des équipes de secours sur le site d'une frappe aérienne israélienne à Mieh Mieh, à l'est de Saïda, le 13 mars 2026 au Liban ( AFP / MAHHMOUD ZAYYAT )

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a déclaré vendredi que son groupe était prêt à "une longue confrontation" avec Israël, qui a menacé plus tôt le Liban de nouvelles destructions en réponse aux attaques lancées par le mouvement pro-iranien depuis le territoire libanais.

"Nous nous sommes préparés pour une longue confrontation", a déclaré Naïm Kassem dans une allocution télévisée - la deuxième depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban.

"Il s'agit d'une bataille existentielle" et "nous ne donnerons pas à l'ennemi les moyens de réaliser son objectif de nous éradiquer ni de contrôler le Liban", a-t-il affirmé.

Le ministre de la Défense israélien Israël Katz, a menacé plus tôt vendredi de faire payer au Liban "des prix de plus en plus élevés en dommages aux infrastructures et en perte de territoire", jusqu'à ce que le gouvernement libanais "remplisse son engagement central de désarmer" le Hezbollah".

Le mouvement pro-iranien a entraîné le Liban dans la guerre régionale le 2 mars, en lançant des missiles sur Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué au premier jour de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.

Dans ce climat de confrontation, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite au Liban, a exhorté Israël et le Hezbollah à conclure "un cessez-le-feu afin d'arrêter la guerre".

"J'espère sincèrement que lors de ma prochaine visite (...) je pourrai voir un Liban en paix (...) où l'État détient le monopole de la force et où l'intégrité territoriale est pleinement rétablie et respectée", a déclaré M. Guterres, appelant la communauté internationale à aider le pays à hauteur de 325 millions de dollars (283,4 millions d'euros).

Le président libanais, Joseph Aoun, a lui indiqué ne pas avoir "reçu de réponse" à sa récente proposition de négocier directement avec Israël, sous parrainage international, pour mettre fin aux hostilités entre les deux pays, toujours techniquement en état de guerre depuis des décennies.

Depuis le 2 mars, les frappes israéliennes au Liban ont fait plus de 773 morts, dont 103 enfants, et plus de 800.000 déplacées, selon le dernier bilan officiel. Les civils paient déjà un lourd tribut.

- Pont détruit -

A Irkay, sur la côte sud, Mohammad Taqi, le visage couvert de blessures, a enterré vendredi ses quatre filles tuées la veille dans une frappe sur leur maison qui a fait neuf morts, selon les autorités. Des images de l'AFP montrent l'habitation pulvérisée.

Le pont Tayr Falsay, qui reliait les villages situés au sud du Litani à ceux situés au nord du fleuve, détruit par 'une frappe aérienne israélienne, le 13 mars 2026 au Liban ( AFP / Kawnat HAJU )

"L'ennemi israélien prétend chaque jour cibler les infrastructures. Est-ce que ça, c'est des infrastructures?", demande M. Taqi, en désignant les corps de ses enfants, enveloppés de draps blancs. "J'ai perdu mes quatre filles (...) Je n'en ai plus", dit-il effondré. Cinq autres membres de sa familles ont péri dans l'attaque.

L'armée israélienne a bombardé vendredi la banlieue sud de Beyrouth, après un avis d'évacuation, ainsi que plusieurs infrastructures routières dans le sud du pays, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), détruisant notamment un pont sur le fleuve Litani.

Il "constituait un point de passage crucial" pour le Hezbollah, qui l'utilisait "pour se déplacer du nord au sud du Liban, renforcer ses positions et se préparer aux combats", a affirmé l'armée israélienne.

L'armée, qui a mené des incursions terrestres côté libanais, a appelé les habitants du sud du Liban à évacuer à plus de 40 kilomètres de la frontière.

Le Hezbollah a dans le même temps revendiqué de nouvelles attaques contre Israël.

- Milliers de tracts -

A Beyrouth, des avions israéliens ont largué des milliers de tracts dans un fracas d'explosion, semant la panique, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Le (sort du) Liban relève de ta décision et de personne d'autre", affirment les tracts, exhortant les Libanais "à désarmer le Hezbollah, bouclier de l'Iran".

L'armée israélienne a par ailleurs poursuivi ses raids nocturnes, ciblant un appartement dans un immeuble résidentiel de la banlieue nord de la capitale, près de Bourj Hammoud, une zone jusque-là épargnée.

D'autres régions du pays ont été bombardées dans la nuit: huit personnes ont été tuées dans un immeuble près de Saïda (sud), de même que les deux fils d'un responsable local d'un groupe islamiste, qui était visé, dans la localité de Bar Elias (est), a rapporté l'Ani.