Les Houthis menacent de nouvelles attaques contre l'Arabie saoudite

par Timour Azhari, Jana Choukeir et Tala Ramadan

Les Houthis ont affirmé mercredi qu'ils allaient poursuivre leurs attaques contre les aéroports et les infrastructures pétrolières en Arabie saoudite dans les prochains jours, tout en revendiquant la frappe qui a endommagé mardi le siège du géant pétrolier Aramco.

Le groupe yéménite lié à l'Iran a dit avoir tiré des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones sur des installations d'Aramco dans la ville de Dhahran, dans l'est de l'Arabie saoudite, ainsi qu'en direction de l'aéroport international King Khalid de Ryad et d'une raffinerie dans la capitale.

Il n'a pas précisé la date de ces attaques mais les frappes contre l'Arabie saoudite se sont multipliées depuis l'attaque qui a fait 13 morts samedi à l'aéroport de Ryad.

Les Houthis disent riposter au soutien apporté par l'Arabie saoudite aux forces gouvernementales yéménites dans la guerre civile au Yémen, qui a repris le mois dernier sur fond de conflit entre l'Iran et les États-Unis.

Ils ont appelé mercredi les armateurs internationaux, les civils et les employés des aéroports et des installations pétrolières à se tenir à l'écart de ces infrastructures, les qualifiant de cibles militaires légitimes.

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté mercredi un missile balistique tiré par les Houthis en direction de Ryad, et plusieurs fortes détonations ont été entendues dans la capitale saoudienne.

Le ministère saoudien de l'Énergie a dit de son côté que l'attaque qui a visé mardi le siège d'Aramco à Dhahran avait provoqué un petit incendie et n'avait fait ni blessés ni morts.

Une source interne à l'entreprise a indiqué à Reuters qu'un missile balistique avait endommagé les trois derniers étages d'une tour de bureaux du complexe d'Aramco.

L'aéroport international de Ryad a été la cible d'attaques à quatre reprises, dont celle de samedi, la plus meurtrière en Arabie saoudite depuis dix ans. Les autorités ont fermé l'aéroport jusqu'au 17 octobre et les compagnies aériennes ont annulé leurs vols vers l'Arabie saoudite.

Craignant l'influence croissante de l'Iran, l'Arabie saoudite est intervenue dans la guerre civile yéménite en 2015 pour soutenir les forces gouvernementales après la prise de la capitale Sanaa par les Houthis.

L'Onu a convaincu les belligérants d'accepter une trêve en 2022, ce qui a permis le retour d'une paix relative dans un pays toujours coupé en deux, jusqu'à la récente reprise des combats.

(Rédigé par Tom Perry ; version française Tangi Salaün)