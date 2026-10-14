Les Houthis du Yémen promettent de nouvelles attaques contre les aéroports et les installations pétrolières saoudiennes après le raid contre le siège d'Aramco

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* Selon le ministère, l'attaque contre Aramco n'a provoqué qu'un incendie de faible ampleur et n'a fait aucune victime

* Une source au sein de l'entreprise indique qu'un missile a endommagé les trois étages supérieurs du bâtiment

* La coalition dirigée par l'Arabie saoudite affirme avoir intercepté un missile tiré sur Riyad

par Timour Azhari, Jana Choukeir et Tala Ramadan

Les Houthis du Yémen ont promis mercredi de poursuivre leurs attaques contre les aéroports et les installations pétrolières en Arabie saoudite et ont déclaré avoir frappé le siège du géant pétrolier Saudi Aramco , qui avait été frappé la veille.

Le groupe aligné sur l'Iran a déclaré avoir lancé des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones contre des installations de Saudi Aramco dans la ville orientale de Dhahran, l'aéroport international du roi Khalid à Riyad et une raffinerie d'Aramco à Riyad, sans préciser quand.

L’Arabie saoudite a été confrontée à une intensification des frappes des Houthis au cours de la semaine dernière, notamment une attaque contre l’aéroport de Riyad samedi dernier, qui a fait 13 morts.

Les Houthis affirment qu’il s’agit de représailles contre le soutien apporté par le royaume aux forces gouvernementales yéménites dans la guerre au Yémen, qui a repris le mois dernier, ravivée par la confrontation entre les États-Unis et l’Iran dans le Golfe.

LES FORCES MENÉES PAR L'ARABIE SAOUDITE AFFIRMENT AVOIR INTERCEPTÉ UN MISSILE

Dans une menace générale, les Houthis ont exhorté les “compagnies maritimes internationales”, les civils et les travailleurs à évacuer les aéroports et les installations pétrolières, qu’ils ont déclarés cibles militaires légitimes.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté mercredi un missile balistique tiré par les Houthis en direction de Riyad, et plusieurs détonations puissantes ont été entendues dans la capitale saoudienne.

Les autorités saoudiennes avaient auparavant lancé une alerte concernant une éventuelle menace aérienne à Riyad mercredi, avant que l'alerte ne soit levée, a indiqué un témoin. La cause de ces détonations n'était pas immédiatement claire et les autorités n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat sur leur origine.

L’escalade du conflit a porté un coup aux projets ambitieux du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, qui visent à transformer et à diversifier l’économie saoudienne et à réduire sa dépendance au pétrole.

Le ministère saoudien de l’Énergie a déclaré que l’attaque de mardi contre le siège social de Saudi Aramco avait provoqué un incendie de faible ampleur et n’avait fait ni blessé ni mort.

Le complexe de Dhahran abrite un important centre d’opérations d’Aramco, qui supervise un vaste réseau de plateformes pétrolières terrestres et offshore, d’oléoducs, de raffineries et de terminaux d’exportation.

Une source au sein de l’entreprise avait précédemment déclaré à Reuters qu’un missile balistique avait frappé le complexe du siège d’Aramco. La source a précisé qu’une tour de bureaux du complexe avait été touchée et que ses trois étages supérieurs avaient été endommagés.

L’aéroport international de Riyad a été la cible de quatre attaques, dont celle de samedi, qui a été la plus meurtrière en Arabie saoudite depuis une décennie. Les autorités ont fermé l’aéroport jusqu’au 17 octobre, et les compagnies aériennes ont annulé leurs vols à destination de l’Arabie saoudite.

Craignant la montée en puissance de l’influence iranienne et la perspective d’un chaos à ses frontières, l’Arabie saoudite est intervenue dans la guerre civile au Yémen pour soutenir le gouvernement en 2015, après la prise de la capitale Sanaa par les Houthis.

L'ONU a négocié en 2022 un cessez-le-feu entre les belligérants au Yémen, qui a permis de maintenir une paix fragile jusqu'à cette année.