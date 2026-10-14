Nouvelles frappes russes contre l'Ukraine, qui s'inquiète du soutien de Washington

Des pompiers sur le site d'une frappe de missile russe contre un immeuble résidentiel à Kiev, le 14 octobre 2026 en Ukraine ( AFP / Genya SAVILOV )

Des frappes russes contre des infrastructures énergétiques en Ukraine ont fait au moins sept morts dans la nuit, Kiev dénonçant mercredi des restrictions à l'usage de Starlink et s'interrogeant sur le soutien de Washington face à Moscou.

Après ces nouvelles attaques ayant visé notamment la capitale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé le "mépris" de Vladimir Poutine à l'égard de l'appel de Donald Trump pour une trêve dans les frappes contre les sites énergétiques.

Un conseiller du président ukrainien a lui affirmé que le fonctionnement de certains terminaux Starlink, réseau satellitaire utilisé pour la communication sur le front et l'interception de drones, avait été restreint dans la nuit sans information préalable, entraînant la "perturbation de plusieurs missions".

Ces restrictions à l'usage de Starlink, le service d'accès à internet par satellite de la société SpaceX d'Elon Musk, "privent" Kiev de moyens de défense contre les drones à réaction russes, abondamment utilisés depuis cet été, a dénoncé ce conseiller, Serguiï Beskrestnov.

Un responsable américain sous couvert d'anonymat a cependant affirmé à l'AFP que "les États-Unis n'ont pas changé leur politique en matière de partage de renseignements" avec l'Ukraine.

Des habitants observent le site d'une frappe ruasse sur un immeuble résidentiel à Kiev, le 14 octobre 2026 en Ukraine ( AFP / Genya SAVILOV )

Selon les autorités ukrainiennes, au moins quatre personnes ont été tuées à Kiev et une vingtaine d'autres blessées. Deux autres civils sont morts dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est) et un troisième dans celle de Zaporijjia (sud).

"Attaque russe au missile balistique contre Kiev. Une fois de plus, aucun avertissement préalable de la part de nos partenaires", a déploré Volodymyr Zelensky sur Facebook, indiquant que la cible principale était une centrale thermique.

Des journalistes de l'AFP ont entendu pendant la nuit plusieurs vagues de fortes explosions dans la capitale.

Aucune alerte

L'Ukraine est dépendante du renseignement militaire occidental, et notamment américain, pour détecter les attaques russes et frapper elle-même des cibles. Le récent regain de tensions entre MM. Zelensky et Trump, qui s'est dit en faveur d'un nouveau dirigeant en Ukraine, fait craindre à Kiev un relâchement de ce soutien crucial.

"Nos systèmes n'ont détecté ces missiles que lorsqu'ils étaient déjà pratiquement à l'approche de Kiev", a encore dit M. Zelensky, qualifiant la centrale visée d'"installation énergétique clé de Kiev".

Des pompiers sur le site d'une frappe de missile russe contre un immeuble résidentiel à Kiev, le 14 octobre 2026 en Ukraine ( AFP / Genya SAVILOV )

"Non seulement ils (les Russes, ndlr) détruisent nos infrastructures énergétiques, mais l'Ukraine ne reçoit même pas d'alertes préalables concernant les lancements de missiles balistiques", a regretté le dirigeant ukrainien.

Un haut responsable ukrainien a indiqué à l'AFP mercredi que Washington avait menacé d'arrêter le partage de ses renseignements avec Kiev si l'Ukraine n'arrêtait pas ses frappes sur les raffineries russes.

"Il y a déjà eu deux cas où les Américains n'ont pas fourni d'alertes concernant des tirs balistiques russes, une attaque balistique massive contre notre secteur énergétique (...) Et par-dessus le marché, ils ont restreint la vitesse de Starlink", a-t-il commenté.

"Il est clair qu'ils aident la Russie pour une raison ou une autre", a accusé cette source s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.

Le Kremlin a pour sa part dit mercredi suivre "de près" tout signe sur un changement d'approche de Washington.

600.000 personnes sans courant

M. Zelensky a dénoncé sur X des "frappes ciblées de missiles balistiques russes visant spécifiquement les infrastructures énergétiques", soulignant le "mépris ostentatoire" du Kremlin envers la trêve annoncée à la surprise générale dimanche par le président Donald Trump.

Selon M. Zelensky, 600.000 personnes ont été privées de courant.

L'Ukraine a déclaré lundi qu'elle "répondrait" si la Russie ne respectait pas cette trêve énergétique cet hiver, Moscou refusant pour l'heure de confirmer l'entrée en vigueur de ce supposé arrêt des frappes.

Le ministère russe de la Défense a indiqué mercredi avoir ciblé dans la nuit des centrales thermiques à Kiev et alentour et dans la région de Kharkiv, "utilisées dans l'intérêt du complexe militaro-industriel" des forces armées ukrainiennes.

Dans la nuit de lundi à mardi, les habitants de Kiev avaient entendu des explosions dues à des frappes russes et seulement ensuite le déclenchement de l'alerte antiaérienne, un phénomène qui s'est déjà produit par le passé mais qui était jusque-là très rare.

Un immeuble résidentiel touché par une frappe russe à Kiev, le 14 octobre 2026 en Ukraine ( AFP / Genya SAVILOV )

M. Zelensky avait déjà dit que l'Ukraine n'avait pas reçu d'avertissement de la part des Occidentaux lors de cette attaque.

Des responsables ukrainiens ont expliqué mardi cette situation par l'utilisation par l'armée russe de missiles difficiles à détecter ou encore par de potentiels "problèmes techniques".

Parallèlement, la Russie a annoncé mercredi avoir abattu dans la nuit 902 drones ukrainiens, dont 180 ont été neutralisés près de Moscou. La plus grande banque de Russie, Sberbank, a indiqué que son centre de données dans la région de Saratov (Volga) avait été attaqué par des drones, sans que ses activités soient affectées.