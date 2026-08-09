Les Houthis du Yémen attaquent une raffinerie saoudienne

(Actualisé avec attaque du port de Mocha)

Les Houthis yéménites, proches de l'Iran, ont déclaré avoir attaqué dimanche la raffinerie de Jazan appartenant à Saudi Aramco, deux jours après la signature par l'Arabie saoudite d'un pacte de défense avec la Turquie et le Pakistan.

Alors qu'un accord de paix l'Iran et les États-Unis n'est toujours pas en vue, les Houthis ont déclaré le mois dernier un blocus naval contre l'Arabie saoudite en mer Rouge, invoquant ce qu'ils qualifient de siège saoudien à leur encontre.

Le ministère saoudien de l'Énergie a dit qu'un incendie s'était déclaré à la raffinerie mais qu'il avait ensuite été maîtrisé sans faire de blessés et que les autorités s’occupaient de l'incident, sans en préciser la cause.

Les Houthis ont utilisé un drone pour frapper la raffinerie, a dit le porte-parole militaire Yahya Saree dans un message publié sur le réseau social X.

Les Houthis ont utilisé un drone pour viser la raffinerie, a fait savoir sur X le porte-parole militaire Yahya Saree. Ils avaient déjà frappé des sites d'Aramco 2222.SE à Jazan — qui traite 400.000 barils de pétrole brut par jour dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite — et à Yanbu, sur la mer Rouge.

Dans une déclaration distincte, Yahya Saree a fait état d'attaques houthies de missiles et de drones contre la ville portuaire yéménite de Mocha, sur la mer Rouge. Ce port historique est contrôlé par le gouvernement basé à Aden, reconnu par la communauté internationale et soutenu par Riyad.

Selon trois sources gouvernementales yéménites, les défenses aériennes sont intervenues pour intercepter des drones lancés par les Houthis en direction du quai commercial et des installations de stockage du port. Elles n'ont pas précisé s'il s'agissait de défenses aériennes saoudiennes.

Selon Yahya Saree, les frappes houthies visaient des troupes et des stocks d'armes saoudiens dans la zone. Il n'y a eu aucune réaction saoudienne à ces attaques au Yémen.

Le porte-parole de l'armée yéménite a déclaré que l'attaque contre le port avait fait sept morts.

Dans un communiqué, le ministère yéménite des Transports précise que l'attaque a causé d'importants dégâts aux infrastructures portuaires.

"Il s'agit d'une nouvelle attaque contre une installation civile vitale qui dessert la population et contribue à stimuler l'activité commerciale et maritime en mer Rouge", peut-on lire.

La Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan ont signé vendredi un accord de défense conjoint à La Mecque, un pacte qui scelle le rapprochement des puissances sunnites alliées aux États-Unis dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Les attaques des Houthis en mer Rouge perturbent l'approvisionnement des marchés mondiaux, déjà rendu difficile par le blocage du détroit d'Ormuz qui fait l'objet de négociations entre les Etats-Unis et l'Iran.

(Hatem Maher, Nayera Abdallah, Tala Ramadan et Mohammed Ghobari à Aden, Version française Benoit Van Overstraeten et Elizabeth Pineau)