Les Houthis disent avoir attaqué la plus grande raffinerie saoudienne

Les Houthis ont dit mardi avoir lancé une attaque contre la raffinerie de pétrole de Ras Tanoura, la plus grande d'Arabie saoudite, située sur le golfe persique, à l'ouest du détroit d'Ormuz.

Le porte-parole militaire du groupe yéménite pro-iranien, Yahya Sari, a affirmé dans un communiqué qu'un missile balistique avait provoqué un incendie sur le site. Les autorités saoudiennes n'ont pas confirmé l'attaque.

La raffinerie de Ras Tanoura a une capacité de 550.000 barils par jour. Elle avait été fermée au début de la guerre contre l'Iran par mesure de précaution.

La quasi-totalité des exportations de pétrole saoudiennes transite par deux ports principaux : Ras Tanoura dans le golfe persique et Yanbu sur la mer Rouge, que les Houthis ont aussi attaqué récemment.

L'agence Bloomberg a rapporté mardi que l'Arabie saoudite avait maîtrisé un incendie près du terminal pétrolier de Ras Tanoura aux premières heures de la journée, en citant une source proche du dossier.

Depuis septembre, les Houthis ont intensifié leurs attaques contre l'Arabie saoudite, ouvrant un nouveau front au Moyen-Orient. Le royaume a dit mardi avoir intercepté deux missiles balistiques tirés du Yémen en direction de Ryad.

(Yasmine Ghania à Dubaï ; version française Tangi Salaün)