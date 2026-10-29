Les groupes aériens demandent au CDC américain de revoir les exigences de déclaration concernant le virus Ebola

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des associations représentant les principales compagnies aériennes américaines et étrangères ont exhorté les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) à reconsidérer les nouvelles règles exigeant, à compter de la semaine prochaine, que tous les voyageurs à destination des États-Unis certifient ne pas s’être rendus en République démocratique du Congo au cours des 21 jours précédents.

L'Association internationale du transport aérien (IATA) et Airlines for America, dans des lettres distinctes et inédites consultées par Reuters, ont exhorté le CDC à reconsidérer ce projet qui entrera en vigueur mardi prochain et qui vise à empêcher l'entrée sur le territoire des personnes ayant été exposées au virus Ebola.

« Il est déraisonnable de la part du gouvernement américain d’exiger de toutes les compagnies aériennes desservant le marché américain qu’elles modifient leurs procédures afin de permettre la collecte d’attestations auprès de chaque passager (et membre d’équipage) se rendant aux États-Unis dans moins de deux semaines », a déclaré l’IATA.