Les groupes aériens demandent au CDC américain de revoir les conditions de déclaration concernant l'Ebola

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les compagnies aériennes réclament des mesures d'allègement avant l'entrée en vigueur des nouvelles exigences le 3 novembre

* Des associations préviennent que la collecte des attestations auprès de plus de 10 millions de voyageurs aériens se rendant aux États-Unis chaque mois coûtera des millions

* Les compagnies aériennes souhaitent que les équipages, les militaires américains et les autres employés du secteur aérien soient exemptés

(Ajoute l'absence de commentaire immédiat du CDC, davantage d'informations de la part des associations aux paragraphes 4 à 13)

par David Shepardson

Les principales compagnies aériennes américaines et étrangères ont exhorté les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américains à reconsidérer les nouvelles règles exigeant que tous les voyageurs à destination des États-Unis attestent qu’ils ne se sont pas rendus en République démocratique du Congo au cours des 21 derniers jours.

L’Association internationale du transport aérien (IATA) et Airlines for America, dans des lettres distinctes et inédites consultées par Reuters, ont exhorté le CDC à reconsidérer le projet annoncé la semaine dernière, qui entrera en vigueur le 3 novembre et vise à empêcher l’entrée sur le territoire des personnes ayant été exposées au virus Ebola.

“Il est déraisonnable que le gouvernement américain exige de toutes les compagnies aériennes desservant le marché américain qu’elles modifient leurs procédures afin de permettre la collecte d’attestations auprès de chaque passager (et membre d’équipage) se rendant aux États-Unis dans moins de deux semaines”, a déclaré l’IATA, qui représente plus de 370 compagnies aériennes membres dans plus de 130 pays, dans une lettre datée de mardi.

La nouvelle directive du CDC impose à tous les passagers et membres d’équipage à destination des États-Unis de fournir des attestations numériques ou papier. Le CDC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Airlines for America, qui représente United Airlines

UAL.O , American Airlines AAL.O , Southwest Airlines LUV.N et Delta Air Lines DAL.N , a déclaré dans une lettre distincte adressée au CDC que ce projet était irréalisable.

“Les modifications à apporter aux systèmes d’enregistrement, aux signatures numériques, aux procédures aéroportuaires et à la formation ne peuvent pas être mises en œuvre facilement dans le délai imparti”, a déclaré le groupe, appelant le CDC à “reconsidérer une réponse américaine plus proportionnée et plus mesurée”.

Airlines for America a indiqué qu’en 2025, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis avait contrôlé environ 130 millions de passagers aériens, mais que moins de 25 000 d’entre eux avaient un lien avec la République démocratique du Congo.

L’IATA s’est également interrogée sur les raisons pour lesquelles ce plan ne s’appliquait qu’aux voyageurs aériens. “Le gouvernement américain a clairement décidé que le risque d’importation du virus Ebola aux États-Unis était suffisamment élevé pour justifier ce dispositif à l’échelle mondiale. Il est difficile de comprendre pourquoi les autres modes de transport – maritime et terrestre – n’ont pas été inclus dans cette mesure”, a déclaré l’IATA.

En mai, le CDC a adopté des règles interdisant l’entrée sur le territoire américain aux passagers des compagnies aériennes étrangères ayant séjourné en République démocratique du Congo, épicentre de l’épidémie de 2026, au cours des trois semaines précédentes. Ces restrictions ont été étendues aux citoyens américains en juillet.

L’association Airlines for America a exhorté le CDC à exempter les membres d’équipage, les militaires américains et les voyageurs occupant des sièges d’appoint, qualifiant ce plan de “trop strict, coûteux et contraignant pour les Américains et le secteur aérien américain”.

Dans le cadre des mesures de lutte contre Ebola, le CDC interdit depuis le début de l’année l’entrée sur le territoire américain aux ressortissants étrangers ayant séjourné en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des trois semaines précédentes.

La souche “Bundibugyo” du virus s’est propagée à l’insu de tous pendant des mois avant que l’épidémie ne soit déclarée en mai. Elle tue environ la moitié des personnes infectées et il n’existe ni traitement ni vaccin approuvé.

À ce jour, il est confirmé que l’épidémie a fait environ 4 700 morts en Afrique, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).