Les grandes banques américaines reculent légèrement après la hausse des taux de la Fed

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16 septembre - ** Les actions des grandes banques américaines reculent en fin de séance après que la Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt et laissé entrevoir de nouvelles hausses dans les mois à venir

** La Fed relève son taux directeur dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4,00%

** La hausse des taux d’intérêt peut peser sur les banques en freinant la demande de crédit et en augmentant le risque de pertes sur créances en cas de ralentissement de la croissance économique

** Goldman Sachs GS.N recule de 1%, JPMorgan Chase JPM.N perd 0,7%, Wells Fargo WFC.N baisse de 2%; Bank of America

BAC.N recule de 2,4%, Citigroup C.N cède 1% et les actions de Morgan Stanley MS.N évoluent pratiquement au même niveau

** "Je ne parierais pas sur une nouvelle hausse cette année. Certes, la médiane des projections indique une nouvelle hausse cette année, mais beaucoup de choses peuvent changer d’ici là", déclare Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management

** Il ajoute: "Warsh a non seulement su interpréter les marchés, mais il a également su sentir l’ambiance, en se prononçant en faveur d’une hausse des taux. C’est pourquoi nous pouvons assister à une réaction relativement modérée des marchés malgré ce changement de cap"