Les grandes banques américaines affichent une solide croissance de leurs prêts au troisième trimestre, mais font face à une concurrence accrue pour attirer les dépôts

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* JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo ont toutes enregistré une hausse de leur produit net d'intérêts

* Les clients se sont tournés vers des placements alternatifs plus rémunérateurs, les rendements records des bons du Trésor ayant accentué la pression sur le financement

* Citi et Wells ont renforcé leurs provisions pour pertes sur crédits dans un contexte macroéconomique plus incertain

* Le directeur financier de JPMorgan, Jeremy Barnum, a déclaré que les dépenses discrétionnaires restaient inchangées selon les données internes

par Pritam Biswas et Prakhar Srivastava

Les grandes banques américaines ont enregistré une solide croissance des prêts et des dépôts au troisième trimestre, mais les établissements de crédit doivent payer un supplément pour conserver les fonds de leurs clients dans un environnement hautement concurrentiel et marqué par des taux d’intérêt élevés.

JPMorgan Chase JPM.N , Citigroup C.N et Wells Fargo

WFC.N ont toutes affiché mardi une hausse de leurs revenus nets d’intérêts, contredisant ainsi les craintes selon lesquelles la flambée des rendements obligataires et la hausse des coûts d’emprunt étoufferaient la demande de crédit et provoqueraient une fuite des dépôts.

« Le consommateur reste l’un des principaux facteurs de résilience de l’économie, même si la hausse des prix continue de peser sur le moral des consommateurs », a déclaré un dirigeant de Wells Fargo lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Citigroup a fait état d’une hausse de 11 % de la moyenne des dépôts et d’un bond de 12 % de la moyenne des prêts. Wells Fargo a vu la moyenne de ses dépôts progresser de 10,7 %, parallèlement à une hausse de 11 % de la moyenne des prêts, soutenue par sa division de banque de détail. De son côté, JPMorgan, la plus grande banque américaine, a enregistré une hausse de 4 % de la moyenne des dépôts et une augmentation de 2 % des prêts par rapport à l’année précédente.

Malgré des indicateurs solides, les banques sont confrontées à des pressions croissantes en matière de financement. Alors que les rendements des bons du Trésor américain atteignaient des niveaux records au troisième trimestre, les clients ont cherché de meilleurs rendements ailleurs, obligeant les prêteurs à relever les taux de dépôt pour éviter les sorties de fonds et réduisant ainsi leurs marges.

En témoignent notamment la marge sur les dépôts de JPMorgan, qui est tombée à 2,78 % au troisième trimestre contre 2,79 % à la même période de l’année précédente, et la marge d’intérêt nette sur une base imposable de Wells Fargo, qui a chuté à 2,43 % au cours du trimestre considéré, contre 2,61 % un an plus tôt.

« La croissance des prêts et des dépôts se poursuit, même si l’on peut s’interroger sur les dépôts et sur ce qu’il reste pour les autres établissements », a déclaré Brian Foran, analyste chez Truist.

Bank of America BAC.N devrait publier ses résultats du troisième trimestre mercredi.

LES PERTES DE CRÉDIT POTENTIELLES AU CENTRE DE L’ATTENTION

Jusqu’à présent, selon les analystes, la qualité globale du crédit bancaire n’a pas connu de failles significatives, ce qui suggère que les ménages ont continué à gérer leurs obligations de dette.

Un affaiblissement du marché du travail et une hausse du coût de la vie pourraient mettre les emprunteurs sous pression, en particulier si des conflits prolongés font grimper les prix des biens de première nécessité et réduisent les dépenses discrétionrières.

Malgré les craintes selon lesquelles la hausse des dépenses de consommation ne serait que le reflet d’une inflation qui évincerait les achats non essentiels, les données internes ne montrent pas que les consommateurs se détournent des dépenses discrétionnaires, a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan, lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 3,4 % sur les douze mois clos en août , un taux identique à celui de juillet, tandis qu’un indicateur clé de l’inflation sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse mensuelle en quatre mois.

Par ailleurs, la croissance de l’emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en septembre. Les fortes révisions à la baisse des chiffres de l’emploi des mois précédents ont également renforcé l’incertitude quant aux perspectives économiques et à la vigueur potentielle de la future demande de crédits.

Wells Fargo et Citigroup ont augmenté leurs provisions pour pertes sur créances au troisième trimestre, une tendance que les autres banques pourraient bientôt suivre dans le contexte macroéconomique actuel.

En septembre, les grandes banques américaines ont relevé leurs taux d’intérêt de référence à la suite de la hausse des taux de la Réserve fédérale, qui a entraîné une augmentation des coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises.