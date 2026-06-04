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Les gestionnaires d'actifs alternatifs rebondissent après des demandes de rachat au deuxième trimestre « meilleures que prévu » chez BCRED
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 17:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs américains bondissent après la publication par le Blackstone Private Credit Fund des résultats de son offre de rachat au deuxième trimestre

** Ares Management ARES.N progresse de 5,5%, Apollo Global Management APO.N grimpe de 2,6%, KKR KKR.N gagne 5,8% tandis que Carlyle Group CG.O avance de 3,1%

** Blackstone BX.N et Blue Owl Capital OWL.N ont bondi de plus de 7%

** Les investisseurs de BCRED ont cherché à racheter 10% des actions en circulation lors de l'offre de rachat du deuxième trimestre, ce qui était "mieux que prévu" selon les analystes sell-side

** "Overall, we think 10% is better than feared and consistent with the step-up we saw with Cliffwater just a few days ago" - Glenn Schorr, analyste chez Evercore

** "We view the news mixed to positive as total tendered redemptions were higher Q/Q but likely lower than expectations given other recent private credit vehicles" – Bill Katz, analyste chez TD Cowen

** "Expect the stock to trade higher on the better than feared results," a ajouté Bill Katz

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