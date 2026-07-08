Les frais de liquéfaction de Venture Global au deuxième trimestre bondissent de 69 % alors que la guerre en Iran fait grimper les prix du GNL

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Le producteur américain de GNL Venture Global VG.N a annoncé mercredi que ses frais de liquéfaction moyens avaient bondi de 69 % au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, profitant de la hausse des prix mondiaux du GNL après que la guerre en Iran a perturbé les approvisionnements via le détroit d'Ormuz.

L'exportateur américain de gaz naturel liquéfié a enregistré des frais de liquéfaction fixes moyens pondérés implicites de 6,45 dollars par million d'unités thermiques britanniques (MMBtu) au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 3,82 dollars par MMBtu au premier trimestre, selon un document réglementaire.

La guerre en Iran a perturbé l’approvisionnement mondial en GNL, les dommages subis par les installations de liquéfaction du Qatar ayant réduit les exportations, ce qui a entraîné une forte hausse des prix du GNL.

Les frais de liquéfaction moyens pondérés implicites de Venture Global reflètent à la fois les prix plus élevés obtenus par la société pour les cargaisons vendues sur le marché au comptant et dans le cadre de contrats à court terme, et les volumes vendus à des prix plus bas dans le cadre d’accords à long terme.

Les frais de liquéfaction constituent un élément clé des résultats des usines de GNL américaines, qui facturent généralement des frais fixes dans le cadre de contrats à long terme, tout en ayant la possibilité d’ajuster leurs tarifs en fonction des conditions du marché mondial du GNL.

La société a vendu et comptabilisé un chiffre d’affaires correspondant à 466,4 TBtu de GNL au cours du deuxième trimestre, en légère baisse par rapport aux 480,8 TBtu du trimestre précédent.

Calcasieu Pass a exporté 37 cargaisons, contre 38 au trimestre précédent, tandis que Plaquemines en a exporté 90, contre 92.