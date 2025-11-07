Les foreurs américains ajoutent des plates-formes de forage pour la troisième fois en quatre semaines, selon Baker Hughes

Le nombre d'appareils de forage reste inférieur de 6 % à celui de l'année dernière, malgré une récente augmentation

Le nombre d'appareils de forage gaziers atteint son niveau le plus élevé depuis août 2023

L'EIA prévoit une augmentation de la production de pétrole brut et de gaz en 2025

par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la troisième fois en quatre semaines, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de deux pour atteindre 548 au cours de la semaine du 7 novembre.

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total d'appareils de forage était encore en baisse de 37, soit 6 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a déclaré que les plates-formes pétrolières sont restées stables à 414 cette semaine, tandis que les plates-formes gazières ont augmenté de trois pour atteindre 128, leur plus haut niveau depuis août 2023. Le nombre d'appareils de forage divers a également diminué d'une unité pour atteindre six.

Au Texas, le plus grand État producteur de pétrole et de gaz, le nombre d'appareils de forage a diminué d'une unité pour atteindre 234, son niveau le plus bas depuis septembre 2021.

En Louisiane, le nombre d'appareils de forage a augmenté de deux pour atteindre 43, soit le nombre le plus élevé depuis septembre 2024.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Les sociétés indépendantes d'exploration et de production (E&P) suivies par la société de services financiers américaine TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire leurs dépenses d'investissement d'environ 4 % en 2025 par rapport aux niveaux observés en 2024.

En comparaison, les dépenses sont restées à peu près stables d'une année sur l'autre en 2024, ont augmenté de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021. Même si les analystes prévoient que les prix du brut au comptant aux États-Unis baisseront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,5 millions de bpd en 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA prévoit une augmentation de 56 % des prix du gaz au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute de 14 % des prix en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande pour ce carburant en 2020. NGAS/POLL L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 107,1 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, contre 103,2 bcfd en 2024 et un record de 103,6 bcfd en 2023.