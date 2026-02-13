Défense : Safran va fabriquer des moteurs de Rafale en Inde

"Les pièces les plus critiques du moteurs M88, on ne va pas les faire ailleurs qu'en France", a tempéré le DG de Safran .

Un moteur M88 de Rafale. (illustration) ( AFP / PIERRE VERDY )

Une première hors de France : me motoriste d'avion français Safran a annoncé vendredi 13 février qu'il allait établir en Inde une chaîne d'assemblage du moteur M88, qui équipe l'avion de chasse français Rafale. Hier, l'Inde a approuvé un achat d'équipements militaires à la France , d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, dont une partie pourrait porter sur l'achat de plus de cent aviont de combat multirôles.

"On va établir une chaîne d'assemblage en Inde évidemment" , qui serait la première hors de France, a indiqué le directeur-général de Safran, Olivier Andriès, lors d'une conférence de presse de présentation des résultats 2025 du groupe à Paris.

"Nous avons annoncé en novembre un atelier de maintenance pour la première fois hors de France, en Inde" pour le moteur M88, a-t-il rappelé. "En cas de grande commande supplémentaire en Inde , nous avions dit que nous étions totalement ouverts à faire une chaîne d'assemblage du moteur M88 en Inde". Or le comité d'acquisition de la Défense indienne a annoncé jeudi son feu vert pour l'acquisition de 114 Rafale supplémentaires, a-t-il ajouté.

"Satisfaire la demande"

"Il y a une demande qu'il va falloir satisfaire d'avoir plus de contenu en Inde et on est prêt à faire ce qu'il faut pour répondre à cette demande de souveraineté du gouvernement indien" qui promeut le "make in India", a ajouté Olivier Andriès.

Jusqu'à présent le moteur M88 qui équipe le Rafale est exclusivement fabriqué et monté en France , en particulier sur le site de Villaroche, à une cinquantaine de kilomètres de Paris..

"Mais évidemment on va investir en France" a-t-il ajouté. "Les pièces les plus critiques du moteurs M88, on ne va pas les faire ailleurs qu'en France", a ajouté Olivier Andriès en citant notamment le site du Creusot.