Ukraine: les prochaines négociations se tiendront à Genève les 17 et 18 février

Des habitants inspectent des voitures endommagées après une attaque russe, à Odessa dans le sud de l'Ukraine le 13 février 2026 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

Le prochain cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre se tiendra mardi et mercredi prochains à Genève, ont annoncé vendredi le Kremlin et l'Ukraine.

Russes, Ukrainiens et Américains ont tenu ces dernières semaines deux cycles de négociations directes à Abou Dhabi sur une cessation des hostilités déclenchées par l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, il y a bientôt 4 ans.

Mais ces pourparlers n'ont donné lieu à une aucune percée diplomatique. Les négociations, très difficiles, bloquent en particulier sur la question d'un possible partage de territoires entre Kiev et Moscou.

Après plusieurs jours d'incertitude, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a annoncé vendredi que les pourparlers reprendront les 17 et 18 février à Genève, également au format tripartite entre la Russie, les Etats-Unis et l'Ukraine.

Il a précisé que le négociateur et conseiller de la présidence russe Vladimir Medinski, qui a déjà participé à plusieurs cycles de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, dirigerait la délégation de Moscou à Genève.

Le négociateur en chef ukrainien, Roustem Oumerov, a confirmé la tenue de cette rencontre en Suisse.

Sur son compte X, il a précisé que le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Kyrylo Boudanov, le chef de l'état-major Andriï Gnatov et le chef du groupe parlementaire du parti présidentiel, David Arakhamia, devraient notamment faire partie de sa délégation.

"Le but reste inchangé: une paix stable et durable. Nous nous préparons pour un travail sérieux et responsable", a ajouté Roustem Oumerov.

- Zelensky à Munich -

Sur le terrain, les bombardements meurtriers se poursuivent, sans interruption. L'armée russe cible en particulier le système énergétique ukrainien, causant ces dernières semaines de graves coupures de chauffage, en plein hiver glacial.

Six personnes, dont trois jeunes frères, ont été tuées dans des attaques russes nocturnes sur l'est et le sud de l'Ukraine, ont annoncé vendredi les services d'urgence et les autorités locales.

Volodymyr Zelensky lors de la visite d'une usine de drones de l'entreprise Quantum Frontline Industries (QFI)à Gilching près de Munich, en marge de la Conférence sur la sécurité à Munich le 13 février 2026 ( AFP / Alexandra BEIER )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se trouve actuellement à Munich (sud de l'Allemagne) pour participer à la Conférence sur la sécurité en marge de laquelle il doit rencontrer plusieurs dirigeants occidentaux, notamment le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

La semaine dernière, le président ukrainien avait affirmé que les Etats-Unis voulaient la fin du conflit - le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde guerre mondiale - "d'ici le début de l'été, en juin".

La Russie, qui a lancé une offensive à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022, en occupe environ 20% du territoire et fait pression pour obtenir le contrôle total de la région orientale de Donetsk, assurant qu'elle la prendrait par la force si les négociations échouaient.

Kiev a pour sa part affirmé précédemment que tout accord devrait être validé lors d'un vote de la population ukrainienne, une fois les conditions de sécurité réunies pour l'organisation d'un scrutin, alors que la guerre fait toujours rage.