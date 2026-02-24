 Aller au contenu principal
Les forces américaines saisissent un troisième pétrolier sanctionné, selon le Pentagone
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les forces militaires américaines ont capturé un pétrolier sanctionné dans l'océan Indien après l'avoir suivi depuis les eaux des Caraïbes, a déclaré le Pentagone mardi, ajoutant qu'il s'agissait de la troisième saisie de ce type.

Dans un message publié sur X, le ministère américain de la défense a déclaré que ses forces avaient arraisonné le Bertha pendant la nuit. Il a accusé le pétrolier de chercher à défier les sanctions liées à l'Iran.

Le Bertha, qui bat pavillon des îles Cook, est lié à la Shanghai Legendary Ship Management Company Limited et tombe sous le coup des sanctions imposées en janvier 2020, selon l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain.

La dernière position du navire signalée sur le système AIS de suivi des navires remonte au 24 février, alors qu'il naviguait dans l'océan Indien, au large des Maldives, selon les données de MarineTraffic.

"Pendant la nuit, les forces américaines ont effectué un droit de visite, une interdiction maritime et un arraisonnement du Bertha sans incident dans la zone de responsabilité de l'INDOPACOM. Le navire opérait au mépris de la quarantaine établie par le président Trump pour les navires sanctionnés dans les Caraïbes et a tenté de s'échapper", a écrit le Pentagone. "Des Caraïbes à l'océan Indien, nous l'avons suivi et l'avons arrêté"

"Trois bateaux se sont enfuis et tous les trois ont été capturés", a ajouté le Pentagone, sans donner d'autres détails.

Au début du mois, le secrétaire à la défense Pete Hegseth a déclaré que les forces militaires américaines avaient arraisonné le pétrolier Suezmax Aquila II .

En janvier, les États-Unis ont saisi le Marinera, un pétrolier lié au Venezuela .

Le président américain Donald Trump a ordonné au ministère de la Défense de se rebaptiser "ministère de la Guerre", un changement qui nécessitera l'intervention du Congrès.

Etats-Unis / Iran
Venezuela

