Municipales: chassé-croisé LFI et RN ce week-end à Perpignan

Le président du Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, observe les lieux lors de sa visite au Salon de l'Agriculture, à Paris, le 26 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

A deux semaines du premier tour des municipales, mêlée ouverte à Perpignan. Jordan Bardella sera en meeting samedi dans cette ville vitrine du RN en soutien au maire Louis Aliot, suivi le lendemain par Jean-Luc Mélenchon qui veut faire de son rendez-vous une "riposte antifasciste".

La primeur au sortant pour ce choc - en décalé - des poids lourds. Le président du RN Jordan Bardella sera au côté de Louis Aliot, qui gère la plus grande ville remportée par le parti d'extrême droite en France, au Parc des Expositions samedi à 17h.

"Pendant longtemps, on nous remettait souvent sur la table la très mauvaise expérience de Toulon, Vitrolles et Marignane (gagnées par le FN en 1995, ndlr). Puis finalement, en 2014 on a remporté une dizaine de villes, les maires ont été réélus", retrace Louis Aliot.

"La gestion est plutôt très bien acceptée par la population, même si évidemment elle est critiquée, mais ça fait partie du jeu démocratique", ajoute celui qui a été lui-même réélu en 2020 avec 53,1% des voix.

Le meeting de Jean-Luc Mélenchon en soutien au candidat LFI à Perpignan, Mickaël Idrac, avait été organisé avant celui de Jordan Bardella et était initialement prévu le samedi également, dans une plus petite salle.

Le fondateur de La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, prononce un discours lors d'un meeting électoral à Lyon, le 26 février 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Les Insoumis avaient alors demandé à faire leur démonstration de force également au Parc des Expositions. Ce qui leur a été finalement accordé, mais le dimanche.

"On a demandé une salle plus grande (...) on nous a dit non. Qui c'est qui nous a dit non? Les propriétaires. Qui c'est les propriétaires? La ville", a dénoncé Jean-Luc Mélenchon au début de la semaine.

"M. Bardella ne voulait pas qu'on lui fasse de l'ombre", a-t-il assuré, en accusant celui dont il pourrait être l'adversaire à la présidentielle de 2027 d'"espérer le chaos".

Les Insoumis veulent faire de leur meeting de dimanche une "riposte antifasciste" après avoir réuni 2.000 personnes à Lyon jeudi soir. Un rassemblement qui a accouché d'une nouvelle polémique pour M. Mélenchon, accusé d'antisémitisme après avoir ironisé sur la prononciation du nom du délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

"Un peu comme Doriot, Monsieur Mélenchon il a commencé à gauche (..) et il finit aujourd'hui dans des relents fascistes", a affirmé vendredi soir Jordan Bardella sur LCI en référence à Jacques Doriot, issu du Parti communiste avant de devenir une figure majeure de la collaboration sous l'Occupation nazie.

De nombreux cadres LFI, comme Manuel Bompard, Clémence Guetté et Paul Vannier sont attendus aux côtés de leur leader et des militants de toute la France sont incités à se rendre dans la préfecture des Pyrénées-Orientales.

- Le Pen à Toulon -

Déjà sous le feu des critiques depuis la mort du militant nationaliste Quentin Deranque - une affaire dans laquelle des membres de la Jeune Garde, organisation antifasciste liée à LFI, sont impliqués - les Insoumis ciblent "une clique d'irresponsables qui tente de criminaliser l'antifascisme".

Pas de quoi affoler le Rassemblement national, où on veut afficher de la sérénité avant ce chassé-croisé dans la cité catalane.

Le maire de Perpignan et vice-président du Rassemblement National (RN), Louis Aliot, pose dans son bureau à Perpignan (Pyrénées-Orientales), le 6 février 2026 ( AFP / Ed JONES )

"Bon courage à eux pour une campagne face à un candidat comme Louis Aliot", avance un cadre du parti à la flamme.

L'offensive du RN sur le bassin méditerranéen ne se limite pas à Perpignan samedi.

Marine Le Pen se rendra à Toulon, un des principaux objectifs de (re)conquête pour ces municipales, pour soutenir la députée Laure Lavalette, donnée favorite.

Paradoxalement, Laure Lavalette, qui siège toujours au bureau national du RN, présente une liste qu'elle dit "sans étiquette", comprenant plusieurs personnalités locales, entre un ancien policier de la BAC Nord de Marseille, un "DJ international" ou encore Miss Var 2025.

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national (RN), salue l'assistance lors d'un congrès du parti à Perpignan (Pyrénées-Orientales), le 4 juillet 2021 ( AFP / VALENTINE CHAPUIS )

"Je veux faire une politique de la bonne humeur", répète-t-elle.

Après une descente du mont Faron samedi matin en téléphérique à ses côtés, Marine le Pen assistera à une réunion publique de la candidate dans un bar de quartier, avant un déjeuner avec les élus et têtes de liste du Var.

Elle participera ensuite à une réunion de "citoyens engagés" sur le thème de la sécurité à La Valette-du-Var, où le suppléant de Laure Lavalette à l'Assemblée, Julien Argento, est candidat. La cheffe des députés RN clôturera sa journée avec une conférence de presse à La Garde, en soutien à Nicolas Salsou, ex-LR investi par le RN.