La France recommande à ses ressortissants de quitter l'Afghanistan
information fournie par Reuters 28/02/2026 à 04:04

Des soldats talibans montent la garde près de la frontière, dans la province de Khost

La France a ‌recommandé à ses ressortissants se trouvant encore ​en Afghanistan de quitter le pays rapidement en raison de l'aggravation des tensions avec le Pakistan voisin.

"Dans ​le contexte de l'aggravation sérieuse des tensions entre le Pakistan ​et l'Afghanistan, qui a ⁠notamment conduit à des attaques aériennes visant Kaboul, ‌les ressortissants français se trouvant encore dans le pays sont invités à le ​quitter dans ‌les meilleurs délais au moyen des vols ⁠commerciaux opérés depuis l'aéroport de Kaboul", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans une note ⁠aux voyageurs ‌diffusée samedi.

Les tensions entre Islamabad et Kaboul ⁠se sont encore exacerbées, alors que le ‌Pakistan a bombardé au cours de ⁠la nuit de jeudi à vendredi plusieurs ⁠grandes villes d'Afghanistan.

Pour ‌la première fois, l'armée pakistanaise a directement pris ​pour cible des ‌sites liés au pouvoir des taliban, et non plus seulement les groupes ​armés islamistes que le Pakistan accuse l'Afghanistan d'héberger, ce qui marque une rupture ⁠brutale dans les relations entre les anciens alliés.

"Notre patience est épuisée. Il s'agit maintenant d'une guerre ouverte entre nous (et l'Afghanistan)", a déclaré vendredi le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif.

(Rédigé ​par Camille Raynaud)

