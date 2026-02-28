La France recommande à ses ressortissants de quitter l'Afghanistan

Des soldats talibans montent la garde près de la frontière, dans la province de Khost
La France a recommandé à ses ressortissants se trouvant encore en Afghanistan de quitter le pays rapidement en raison de l'aggravation des tensions avec le Pakistan voisin.
"Dans le contexte de l'aggravation sérieuse des tensions entre le Pakistan et l'Afghanistan, qui a notamment conduit à des attaques aériennes visant Kaboul, les ressortissants français se trouvant encore dans le pays sont invités à le quitter dans les meilleurs délais au moyen des vols commerciaux opérés depuis l'aéroport de Kaboul", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans une note aux voyageurs diffusée samedi.
Les tensions entre Islamabad et Kaboul se sont encore exacerbées, alors que le Pakistan a bombardé au cours de la nuit de jeudi à vendredi plusieurs grandes villes d'Afghanistan.
Pour la première fois, l'armée pakistanaise a directement pris pour cible des sites liés au pouvoir des taliban, et non plus seulement les groupes armés islamistes que le Pakistan accuse l'Afghanistan d'héberger, ce qui marque une rupture brutale dans les relations entre les anciens alliés.
"Notre patience est épuisée. Il s'agit maintenant d'une guerre ouverte entre nous (et l'Afghanistan)", a déclaré vendredi le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif.
(Rédigé par Camille Raynaud)
