Les forces américaines saisissent un troisième pétrolier sanctionné dans l'océan Indien, selon le Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails aux paragraphes 2, 9-10, 12-14)

Les forces militaires américaines ont saisi un pétrolier sanctionné dans l'océan Indien après l'avoir repéré dans les eaux des Caraïbes, a déclaré le Pentagone mardi, ajoutant qu'il s'agissait de la troisième interdiction de ce type dans cette région.

Après avoir capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'un raid militaire le mois dernier à Caracas, Washington a intensifié son blocus des navires soumis à des sanctions à destination et en provenance du pays sud-américain , membre du groupe des producteurs de pétrole de l'OPEP.

Dans un message publié sur X, le ministère américain de la défense a déclaré que ses forces avaient arraisonné le Bertha au cours de la nuit. Il a accusé le pétrolier de chercher à défier les sanctions liées à l'Iran.

Le Bertha, qui bat pavillon des îles Cook, est lié à la Shanghai Legendary Ship Management Company Limited et tombe sous le coup des sanctions imposées en janvier 2020, selon l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain.

La société de gestion de navires n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire.

LE PÉTROLIER A QUITTÉ LES EAUX VÉNÉZUÉLIENNES DÉBUT JANVIER

La dernière position du navire signalée par le système AIS de suivi des navires remonte au 24 février, alors qu'il naviguait dans l'océan Indien, au large des Maldives, selon les données de MarineTraffic.

"Pendant la nuit, les forces américaines ont effectué un droit de visite, une interdiction maritime et un arraisonnement du Bertha sans incident dans la zone de responsabilité de l'INDOPACOM. Le navire opérait au mépris de la quarantaine établie par le président Trump pour les navires sanctionnés dans les Caraïbes et a tenté de s'échapper", a écrit le Pentagone.

"Des Caraïbes à l'océan Indien, nous l'avons suivi et l'avons arrêté"

"Trois bateaux se sont enfuis et tous les trois ont été capturés", a ajouté le Pentagone, sans donner d'autres détails.

Le Bertha a quitté les eaux vénézuéliennes début janvier dans le cadre d'une flottille qui a été presque entièrement saisie par les États-Unis. Le navire transportait quelque 1,9 million de barils de brut lourd Merey à destination de la Chine, selon les rapports d'expédition de la compagnie nationale vénézuélienne PDVSA.

Au début du mois, le secrétaire à la défense Pete Hegseth a déclaré que les forces militaires américaines avaient arraisonné le pétrolier Suezmax Aquila II dans l'océan Indien. Cette opération a été suivie par la saisie du Veronica III dans la même région le 15 février .

Le président américain Donald Trump a ordonné au ministère de la Défense de se rebaptiser "ministère de la Guerre", un changement qui nécessitera l'intervention du Congrès.

Les navires capturés par le passé étaient soit sous le coup de sanctions américaines, soit faisaient partie d'une "flotte fantôme" de navires qui déguisent leur origine pour transporter du pétrole provenant des principaux producteurs sanctionnés - l'Iran, la Russie ou le Venezuela.

Les forces américaines ont intercepté 10 pétroliers depuis décembre - avec la dernière saisie - et en ont remis au moins deux au nouveau gouvernement vénézuélien , selon l'analyse de Reuters.

"Les eaux internationales ne sont pas un refuge pour les acteurs sanctionnés. Que ce soit par terre, par air ou par mer, nos forces vous trouveront et vous rendront justice", a déclaré le Pentagone.