Les fonds d'actions mondiaux mettent fin à une série de 13 semaines d'afflux de capitaux

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Les fonds d’actions mondiaux ont mis fin à une série de 13 semaines consécutives d’entrées de capitaux au cours de la semaine qui s’est terminée le 26 août, les investisseurs faisant preuve de prudence à la veille de la publication des résultats de Nvidia, géant de l’IA, et des déclarations potentiellement décisives du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh.

Les investisseurs ont retiré 5,87 milliards de dollars des fonds d'actions mondiaux au cours de la semaine — la première sortie hebdomadaire depuis le 20 mai — et les fonds d'actions américains ont enregistré des ventes nettes importantes, à hauteur de 22,33 milliards de dollars, selon les données de LSEG Lipper.

Nvidia NVDA.O a annoncé mercredi une prévision de hausse de 70 % de son chiffre d’affaires pour le prochain exercice fiscal, apaisant ainsi les inquiétudes concernant la demande en matière d’IA, même si les contraintes d’approvisionnement persistent. L’attention se tourne désormais vers les déclarations de Warsh lors du symposium de Jackson Hole vendredi, après que trois responsables de la Fed ont mis en garde contre une inflation qui reste élevée .

Les investisseurs ont toutefois acheté pour 7,92 milliards de dollars de fonds d’actions européens et pour 4,8 milliards de dollars de fonds d’actions asiatiques au cours de la semaine.

Parmi les fonds sectoriels, le secteur technologique a attiré des entrées nettes de 3,2 milliards de dollars, tandis que les fonds consacrés aux métaux et aux mines ont attiré 489 millions de dollars. Les fonds du secteur financier ont en revanche enregistré des sorties nettes de 948 millions de dollars.

Les entrées dans les fonds obligataires mondiaux ont reculé pour atteindre leur plus bas niveau depuis quatre semaines, à 10,25 milliards de dollars au cours de la semaine.

Les fonds obligataires à court terme sont restés très prisés, enregistrant des entrées nettes de 6,29 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis sept semaines.

Les fonds obligataires libellés en euros ont également attiré des entrées de 1,09 milliard de dollars, tandis que les investisseurs ont retiré 1,77 milliard de dollars des fonds obligataires à haut rendement — leur première sortie hebdomadaire depuis le 29 juillet.

Les fonds monétaires ont enregistré des sorties nettes de 19,74 milliards de dollars, mettant fin à une série de quatre semaines de flux entrants.

Parmi les fonds de matières premières, les entrées nettes vers les fonds investis dans l’or et d’autres métaux précieux ont bondi pour atteindre un plus haut sur six mois, à 4,21 milliards de dollars, au cours de la semaine. Les fonds énergétiques, quant à eux, ont affiché une deuxième semaine consécutive de sorties, à hauteur de 313 millions de dollars.

Sur les marchés émergents, les investisseurs ont acheté pour 709 millions de dollars nets de fonds d’actions, marquant ainsi une septième semaine consécutive d’afflux. Les fonds obligataires ont également attiré des afflux hebdomadaires nets de 956 millions de dollars, selon des données portant sur 28 976 fonds.