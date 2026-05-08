Les fonds d'actions mondiaux enregistrent des entrées de capitaux pour la septième semaine, portés par l'optimisme lié aux résultats

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Les fonds d'actions mondiaux ont enregistré des entrées de capitaux pour la septième semaine consécutive au cours de la période s'achevant le 6 mai, soutenus par des résultats trimestriels encourageants et par l'espoir d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran .

Les investisseurs ont acheté pour 4,35 milliards de dollars nets de fonds d'actions mondiaux au cours de la semaine, même s'il s'agit de l'afflux hebdomadaire le plus faible depuis le 18 mars, selon les données de LSEG Lipper.

L'indice MSCI World .MIWD00000PUS a atteint un niveau record de 1 108,94 points jeudi, grâce à la remontée des valeurs technologiques et aux solides résultats du fabricant de puces Advanced Micro Devices AMD.O , qui ont stimulé le moral des investisseurs.

Les données de LSEG portant sur 1 060 composantes de l'indice MSCI World ont montré que les bénéfices combinés du premier trimestre ont augmenté de 22 % par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions moyennes des analystes d'environ 6,3 %.

Les fonds d'actions asiatiques ont dominé les entrées de capitaux régionales avec un solde net de 3,35 milliards de dollars, tandis que les fonds européens ont attiré un solde net de 1,56 milliard de dollars. Les fonds américains, en revanche, ont enregistré des sorties nettes de 2,26 milliards de dollars.

Parmi les fonds sectoriels, les investisseurs ont acheté pour 2,83 milliards de dollars nets de fonds technologiques, mais ont vendu pour 2,05 milliards de dollars nets de fonds de santé.

Les fonds obligataires mondiaux ont enregistré des entrées nettes de 17,04 milliards de dollars, la plus forte augmentation hebdomadaire depuis le 18 février.

Les fonds obligataires à moyen terme libellés en dollars se sont distingués, attirant 4,58 milliards de dollars nets, leur plus importante entrée de capitaux depuis le 2 février. Les fonds obligataires libellés en euros et les fonds obligataires à court terme ont attiré respectivement 1,6 milliard et 1,5 milliard de dollars nets.

La demande pour les fonds monétaires a été la plus forte depuis le 7 janvier, les investisseurs y ayant injecté 148,18 milliards de dollars nets.

Les investisseurs ont toutefois vendu pour 1,08 milliard de dollars nets de fonds investis dans l'or et d'autres métaux précieux, enregistrant une deuxième semaine consécutive de sorties de capitaux.

Sur les marchés émergents, les investisseurs ont retiré 63 millions de dollars nets des fonds obligataires, mettant fin à quatre semaines consécutives d'afflux. Les fonds d'actions ont également enregistré des ventes nettes de 1,46 milliard de dollars, selon des données portant sur 28 871 fonds.