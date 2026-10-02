Les fonds d'actions américains enregistrent une deuxième semaine consécutive d'afflux de capitaux, l'optimisme lié à l'IA atténuant les inquiétudes concernant les rendements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américains ont enregistré des entrées de capitaux pour la deuxième semaine consécutive jusqu'au 30 septembre, l'enthousiasme persistant pour l'intelligence artificielle et un chiffre de l'inflation plus modéré que prévu ayant tempéré les inquiétudes liées à la hausse des rendements des bons du Trésor.

Les investisseurs ont effectué des achats nets de 20,6 milliards de dollars dans les fonds d’actions américains au cours de la semaine, contre 37,49 milliards de dollars la semaine précédente, selon les données de LSEG Lipper.

La demande soutenue en matière d’IA a propulsé l’indice Nasdaq Composite vers des niveaux records la semaine dernière et a soutenu les actions américaines cette semaine, malgré des rendements des bons du Trésor à 10 ans atteignant leur plus haut niveau depuis 24 ans. Micron Technology MU.O a annoncé mercredi un chiffre d’affaires supérieur aux estimations, signe d’un fort engouement pour les puces mémoire destinées à l’IA.

Par ailleurs, un rapport du ministère du Commerce publié mercredi a montré que l’inflation américaine avait moins augmenté que prévu en août, tandis que les pressions sur les prix en juillet se sont avérées plus modérées que ce qui avait été initialement annoncé, ce qui réduit l’urgence pour la Réserve fédérale de relever à nouveau ses taux en octobre.

Les fonds d’actions américaines à grande capitalisation ont attiré 19,33 milliards de dollars, leur deuxième plus importante entrée hebdomadaire au cours du dernier trimestre. Les fonds multi-capitalisations ont attiré 1,01 milliard de dollars et les fonds à petite capitalisation 223 millions de dollars, tandis que les fonds à moyenne capitalisation ont enregistré des sorties de 329 millions de dollars.

Les fonds d’actions sectoriels ont toutefois affiché des sorties nettes hebdomadaires de 4,1 milliards de dollars, tirées par des ventes nettes de 3,79 milliards de dollars dans le secteur technologique et de 738 millions de dollars dans le secteur industriel.

Les fonds obligataires américains ont enregistré des entrées nettes hebdomadaires de 6,45 milliards de dollars, les plus importantes depuis trois semaines.

Les fonds d’État et du Trésor à court et moyen terme ont attiré 4,3 milliards de dollars, leur plus forte entrée de capitaux en quatre semaines. Les investisseurs ont également injecté 4,02 milliards de dollars dans les fonds obligataires généraux nationaux imposables, tout en retirant 2,28 milliards de dollars nets des fonds « investment grade » à court et moyen terme.

Par ailleurs, les fonds monétaires ont enregistré des sorties hebdomadaires de 41,36 milliards de dollars, ce qui marque leur troisième semaine de rachats nets au cours des quatre dernières semaines.