La "majeure partie" des F-16 ukrainiens immobilisés ? Kiev reconnaît un "défi" logistique mais dément toute paralysie de sa flotte

L'Ukraine avait fait pression pendant des mois sur ses alliés occidentaux pour obtenir des F-16, dont elle avait reçu son premier lot à la mi-2024. Mais Kiev n'en a pas reçu beaucoup et en a déjà perdu au moins quatre au combat, depuis 2024.

Un F-16 en Norvège. (illustration) ( NTB / JAN LANGHAUG )

Non, la flotte de F-16 que l'Ukraine utilise face aux attaques aériennes russes n'est pas paralysée, a affirmé Kiev, qui reconnaît toutefois que l'entretien des ces appareils de fabrication américaine et fournis par ses alliés occidentaux représente un défi.

"L'Ukraine utilise intensivement sa flotte de F-16 dans des conditions difficiles (...) Les publications récentes alléguant un taux de disponibilité des appareils catastrophiquement bas et des délais de maintenance excessivement longs sont tout simplement fausses", a déclaré vendredi 2 octobre le porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Georguiï Tikhy, sur son compte X.

Le journal américain Wall Street Journal ( WSJ ) avait affirmé mardi que la "majeure partie" des F-16 ukrainiens que l'Ukraine utilise face aux attaques aériennes russes étaient actuellement hors service car ils attendaient de passer une inspection obligatoire après 300 heures de vol, devant être menée par une entreprise belge, Sabena Aerospace Engineering.

Selon le WSJ , ce prestataire belge accusait d'importants retards. Dans un communiqué publié jeudi, Sabena Aerospace Engineering a démenti ces allégations, se disant "très surpris" par "les informations erronées faisant état de retards importants dans ce programme de maintenance critique".

"Certains composants" ne sont "plus fabriqués"

Le porte-parole ukrainien Georguiï Tikhy a reconnu que l'entretien de ces appareils était un "défi" notamment car il s'agit de modèles de F-16 anciens dont "certains composants" ne sont "plus fabriqués" et "de plus en plus difficiles à se procurer". Mais il a affirmé que les "partenaires industriels" de Kiev continuent "non seulement de livrer des avions révisés, mais le font à un rythme croissant" appelant à ne pas laisser "la désinformation affaiblir ce soutien vital".

Ces F-16 seront "les plus nécessaires" pour l'Ukraine pendant l'hiver, alors que le pays s'attend à une nouvelle intensification des attaques russes contre les infrastructures énergétiques.

Mardi, le président Volodymyr Zelensky a annoncé que la Belgique livrerait trois F-16 supplémentaires à Kiev d'ici la fin de l'année.

L'Ukraine avait fait pression pendant des mois sur ses alliés occidentaux pour obtenir des F-16, dont elle avait reçu son premier lot à la mi-2024. Mais Kiev n'en a pas reçu beaucoup et en a déjà perdu au moins quatre au combat , depuis 2024, selon des annonces officielles. Des problèmes de formation des pilotes ukrainiens ont également été signalés.

Ces appareils font partie de tout l'arsenal utilisé par l'Ukraine pour abattre les drones et missiles attaquant chaque jour le pays.