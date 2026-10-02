Pakistan : pourparlers entre les pro-Imran Khan et le gouvernement

Des conteneurs bloquant une route dans la "Zone rouge" à Islamabad le 2 octobre 2026 ( AFP / Farooq NAEEM )

Des pourparlers ont eu lieu vendredi entre le gouvernement pakistanais et le parti de l'ancien Premier ministre emprisonné Imran Khan au sujet d'une marche de protestation sur Islamabad, barricadée en prévision.

La télévision publique PTV a annoncé que les réunions étaient terminées pour la journée et reprendraient samedi.

Le bureau du président Asif Ali Zardari avait indiqué que des représentants du gouvernement et du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) d'Imran Khan devaient se rencontrer vendredi pour discuter de ces manifestations, prévues dimanche après avoir été repoussées le 27 septembre.

L'objectif affiché de cette marche est d'obtenir la libération d'Imran Khan en bloquant Islamabad, déjà barricadée en prévision.

Des conteneurs maritimes réquisitionnés par les autorités sont disposés depuis des semaines le long des principaux axes routiers et aux points d’entrée stratégiques de la capitale pakistanaise, afin de bloquer les manifestants.

Des journalistes de l'AFP ont vu les conteneurs maritimes en tôle ondulée empilés sur deux niveaux, bloquant l'accès au quartier gouvernemental fortement sécurisé d'Islamabad, connu sous le nom de "Zone rouge".

Contournant le barrage à l'arrière d'une moto, Arif Hussain Zahidi, 65 ans, employé du gouvernement à la retraite, déplore l'éviction de Khan en 2022, avant que le politicien populaire n'ait pu achever un mandat complet.

"Ils ne l'ont pas laissé terminer ses deux ans et demi", a déclaré à l'AFP cet employé du gouvernement à la retraite. "Mais les problèmes restent exactement les mêmes. Nos dettes ne cessent d'augmenter", a-t-il ajouté.

Mubashir Aziz Afridi, 29 ans, assistant dentaire se trouvant aussi dans la Zone rouge, appelle lui au dialogue entre les responsables politiques.

"Le gouvernement devrait s'asseoir autour d'une table et faire le tri dans leurs revendications. Les sit-in s'enchaînent. Aujourd'hui c'est quelqu'un qui manifeste, demain ce sera quelqu'un d'autre".

"Esprit positif"

Dans un communiqué publié vendredi, le PTI a indiqué qu'il était prêt à lancer les manifestations, mais un responsable du parti Haleem Adil Sheikh a affirmé que les pourparlers pouvaient avancer si le gouvernement se montrait flexible sur des demandes comme la libération des sœurs de M. Khan, arrêtées en septembre.

"Nous parlons aujourd'hui avec le gouvernement dans un esprit positif", a déclaré Haleem Adil Sheikh.

Ancienne gloire du cricket, M. Khan est derrière les barreaux depuis août 2023 pour des accusations allant de la corruption à la trahison en passant par l'incitation à la violence, à la suite d'émeutes anti-gouvernementales en mai 2023. Il rejette ces allégations et estime être ciblé pour sa popularité.

La réquisition de conteneurs maritimes par les autorités a impacté les entreprises de transport, les chauffeurs hésitant à emprunter certains itinéraires de peur que leurs cargaisons ne soient saisies et utilisées comme barrières.

Imdad Hussain Naqvi, un responsable de l’Association de tous les propriétaires de transports de marchandises du Pakistan, a déclaré à l’AFP que plus de 2.500 conteneurs avaient été bloqués par la police à Islamabad et dans les environs. "Le gouvernement ne nous paie même pas pour les conteneurs. Nos conteneurs sont bloqués depuis presque 25 jours", a-t-il dit.