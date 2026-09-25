Les fonds d'actions américains enregistrent leur premier afflux de capitaux en cinq semaines, grâce à un regain d'optimisme autour de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américains ont enregistré leurs premiers afflux de capitaux en cinq semaines au cours de la semaine qui s'est terminée le 25 septembre, soutenus par une forte demande en applications d'IA et en données, ainsi que par le recul des cours du pétrole par rapport à leurs récents sommets.

Les investisseurs ont acheté pour 37,6 milliards de dollars nets de fonds d’actions américains, ce qui représente leur plus important achat net hebdomadaire depuis le 17 juin, selon les données de LSEG Lipper.

Les fonds investissant dans les entreprises technologiques à grande capitalisation ont suscité une forte demande, portée par un rebond général du secteur technologique et l’adoption massive par les consommateurs de l’agent Muse de Meta META.O , qui s’est hissé en tête du classement des téléchargements d’applications aux États-Unis.

Toutefois, la flambée des rendements des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR , qui ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis 22 ans à 5,5016%, dans un contexte d'anticipations croissantes d'un nouveau resserrement monétaire de la Réserve fédérale, a tempéré l'appétit pour le risque des investisseurs.

Les fonds d’actions américaines à grande capitalisation ont enregistré 36,62 milliards de dollars d’entrées nettes, soit le plus important afflux hebdomadaire depuis le 24 juin. Les fonds multi-capitalisations ont également attiré 395 millions de dollars d’entrées, tandis que les fonds à moyenne et petite capitalisation ont subi des sorties de 372 millions et 1,02 milliard de dollars, respectivement.

Parmi les fonds sectoriels américains, les investisseurs ont injecté 4,89 milliards de dollars dans les fonds technologiques, ce qui représente la plus forte entrée hebdomadaire depuis le 29 juillet. Ils ont également acheté pour 515 millions de dollars de fonds consacrés aux biens de consommation discrétionnaire, tout en retirant 2,53 milliards de dollars des fonds du secteur financier.

Par ailleurs, les entrées de capitaux dans les fonds obligataires américains ont bondi à 5,93 milliards de dollars au cours de la semaine, contre environ 562 millions de dollars la semaine précédente.

Les investisseurs ont acheté pour 4,15 milliards de dollars de fonds obligataires nationaux imposables généraux, ce qui représente le plus important volume d’achats nets hebdomadaires depuis le 3 juin.

Les fonds d’État et du Trésor à court et moyen terme, les fonds investment grade à court et moyen terme et les fonds de participation à des prêts ont également enregistré des afflux notables, s’élevant respectivement à 2,15 milliards de dollars, 1,63 milliard de dollars et 1,31 milliard de dollars.

Dans le même temps, les fonds monétaires ont attiré environ 11 milliards de dollars d’investissements nets, mettant fin à une série de deux semaines de sorties de capitaux.