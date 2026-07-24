Les fonds d'actions américains enregistrent des sorties de capitaux pour la 2e semaine consécutive

bourse dollar us (Crédits: Adobe Stock)

Les fonds d'actions américains ont enregistré des sorties de capitaux pour la deuxième semaine consécutive, la prudence des investisseurs à l'approche de la publication des résultats des grandes entreprises technologiques et la nouvelle hausse des cours du pétrole ayant pesé sur le moral des investisseurs.

Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs ont vendu pour 7,34 milliards de dollars nets de parts de fonds d'actions américains au cours de la semaine s'achevant le 22 juillet, un chiffre nettement supérieur aux ventes nettes de 4,18 milliards de dollars enregistrées la semaine précédente.

Les résultats publiés en début de semaine par Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont déçu les investisseurs, soulignant les inquiétudes concernant la hausse des coûts liés aux investissements dans l'IA, la pérennité de la croissance et la consommation de trésorerie . Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O doivent publier leurs résultats la semaine prochaine.

Les fonds de croissance américains ont enregistré des sorties de capitaux de 8,55 milliards de dollars, les plus importantes depuis trois semaines. Les fonds “value” ont également subi des sorties de 1,39 milliard de dollars, mettant fin à une série de trois semaines d'entrées de capitaux.

Les investisseurs ont toutefois acheté des fonds sectoriels pour la quatrième semaine consécutive, avec des entrées nettes totalisant 2,46 milliards de dollars. Ils ont investi 1,39 milliard de dollars dans des fonds du secteur financier, 1,35 milliard de dollars dans des fonds du secteur de la santé et 1,17 milliard de dollars dans des fonds technologiques.

Parallèlement, les fonds obligataires américains ont enregistré des sorties de capitaux de 2,36 milliards de dollars, mettant fin à une série de 13 semaines d'entrées nettes.

Les fonds de qualité «investment grade» à horizon court à moyen ont enregistré leur première sortie hebdomadaire depuis le 15 avril, pour un montant total de 7,29 milliards de dollars. Parallèlement, les fonds d'État et du Trésor à horizon court à moyen, ainsi que les fonds obligataires nationaux imposables généraux, ont attiré respectivement 1,32 milliard et 961 millions de dollars d'entrées.

Les fonds monétaires ont enregistré des sorties nettes hebdomadaires de 25,17 milliards de dollars, après environ 67,16 milliards de dollars de sorties la semaine précédente.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))