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Les fondateurs de Ben & Jerry's envisageraient une opération visant à séparer la marque de son propriétaire, selon le WSJ (26 octobre)
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 10:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction: le nombre de membres indépendants du conseil d'administration de Ben & Jerry's passe de deux à cinq au paragraphe 9 de l'article du 26 octobre)

Les fondateurs de Ben & Jerry's, Ben Cohen et Jerry Greenfield, étudient actuellement un accord visant à séparer leur marque de son propriétaire actuel, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

La marque de glaces appartient à Magnum Ice Cream

MICCT.AS , une filiale issue de la scission d' ULVR.L , qui appartient à Unilever.

Les cofondateurs discutent d’un accord avec Pete Stavros, fondateur d’Expanding ESOPs, afin de scinder l’activité et de la structurer dans le cadre d’un plan d’actionnariat salarié, a indiqué le WSJ, citant M. Stavros et M. Cohen.

Cette structure permettrait d’attribuer des actions aux employés de base tout en offrant des avantages fiscaux à l’entreprise, ajoute l’article.

Toutefois, tout accord devrait être approuvé par Magnum, propriétaire de Ben & Jerry's, qui a déclaré à Reuters dans un communiqué envoyé par e-mail que « Ben & Jerry's n'est pas à vendre et, plus important encore, prospère au sein de The Magnum Ice Cream Company ».

« Retirer Ben & Jerry’s de Magnum entraînerait d’importantes déssynergies, les investissements dans la mission sociale diminueraient et les prix de vente unitaires augmenteraient », a-t-il ajouté.

Ben & Jerry's a toujours mené un activisme social très affiché, et ses fondateurs ainsi que son conseil d'administration ont eu des conflits répétés avec son ancienne société mère Unilever au sujet de positions politiques et éthiques.

Magnum a également cherché à affaiblir le contrôle exercé par le conseil d’administration indépendant de Ben & Jerry’s.

Le conseil d’administration indépendant de la société compte actuellement cinq membres.

M. Cohen a déclaré au WSJ que « tout ce qu’il pouvait faire, c’était essayer de susciter davantage de pression publique sur Magnum pour qu’elle cède ses parts ».

Ben & Jerry's, ainsi que les représentants des cofondateurs et de M. Stravos, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

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