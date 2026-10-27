PayPal relève son objectif de BPA pour 2026

PayPal indique relever sa prévision de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026, à l'issue d'un 3e trimestre au cours duquel le groupe de solutions de paiement a dépassé les attentes en matière de BPA, affirmant commencer à récolter les fruits de sa stratégie.

PayPal publie un BPA ajusté en hausse de 8%, à 1,45 USD, au titre du 3e trimestre 2026, dépassant ainsi largement l'estimation moyenne des analystes, qui ressortait à 1,31 USD, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration d'environ 0,2 point, à 18,8%.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 2%, à 8,58 MdsUSD ( 1% à taux de change constants), pour un volume total de paiements en augmentation de 6%, à 487,1 MdsUSD ( 7% à taux de change constants), tandis que le nombre de comptes actifs a progressé de 0,6%, à 440 millions.

"Nous commençons à voir notre stratégie se traduire concrètement dans nos résultats financiers, grâce aux solides contributions de nos principaux relais de croissance et à une diversification croissante de nos activités", commente le directeur général (CEO) Enrique Lores.

"Nous progressons de manière satisfaisante dans notre transformation pluriannuelle et, même s'il reste encore du travail à accomplir, nous sommes de plus en plus confiants dans notre capacité à générer une croissance durable et rentable", poursuit-il.

Confiant dans sa trajectoire, PayPal relève ses objectifs annuels, visant désormais un BPA ajusté de l'ordre de 5,60 USD pour l'ensemble de l'année 2026 (contre 5,31 USD en 2025), alors qu'il anticipait précédemment un BPA d'environ 5,38 USD.