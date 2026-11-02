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Les flux de gaz naturel vers les usines de Cheniere et de Freeport LNG sont en baisse, selon les données de LSEG
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 16:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Curtis Williams

Les livraisons de gaz naturel vers deux des plus grandes usines d'exportation de GNL des États-Unis ont chuté lundi, les données de la société financière LSEG indiquant que les unités de traitement de ces deux sites sont à l'arrêt.

L'installation d'exportation de Sabine Pass de Cheniere Energy LNG.N , située en Louisiane et la plus grande du pays, prélevait lundi 3,6 milliards de pieds cubes (bcf), contre un pic de près de 5 bcf. Cette baisse suggère qu'au moins deux de ses six trains pourraient être à l'arrêt.

Par ailleurs, Freeport LNG, quatrième plus grande installation d’exportation de GNL aux États-Unis, prélevait moins de 1 bcf de gaz lundi, selon les données de LSEG, ce qui suggère qu’au moins l’une de ses trois lignes de production est à l’arrêt.

Ni Cheniere ni Freeport LNG n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La demande de gaz des usines de GNL aux États-Unis est tombée à 18,4 milliards de pieds cubes lundi, après avoir atteint en moyenne plus de 19 milliards de pieds cubes la semaine dernière, selon les données de LSEG.

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