 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 281,83
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les familles font appel de la décision du juge de classer l'affaire Boeing au pénal
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 00:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les familles de certaines victimes des deux accidents mortels du Boeing BA.N 737 MAX qui ont fait 346 morts ont demandé jeudi à une cour d'appel américaine de revenir sur la décision d'un juge d'approuver la demande du ministère de la Justice de classer sans suite une procédure pénale engagée contre le constructeur d'avions.

Le 6 novembre, le juge Reed O'Connor, du tribunal de district de Fort Worth, au Texas, avait approuvé la demande du ministère de la justice, tout en critiquant sévèrement la décision du gouvernement et en déclarant qu'il n'était pas d'accord avec le fait que le classement de l'affaire était dans l'intérêt du public. Les familles ont demandé à la 5th Circuit Court de revenir sur sa décision, affirmant que le ministère de la Justice avait violé leurs droits en tant que victimes de crimes lorsqu'il avait négocié un accord avec Boeing.

Valeurs associées

BOEING CO
194,570 USD NYSE -0,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank