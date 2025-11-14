Les familles font appel de la décision du juge de classer l'affaire Boeing au pénal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les familles de certaines victimes des deux accidents mortels du Boeing BA.N 737 MAX qui ont fait 346 morts ont demandé jeudi à une cour d'appel américaine de revenir sur la décision d'un juge d'approuver la demande du ministère de la Justice de classer sans suite une procédure pénale engagée contre le constructeur d'avions.

Le 6 novembre, le juge Reed O'Connor, du tribunal de district de Fort Worth, au Texas, avait approuvé la demande du ministère de la justice, tout en critiquant sévèrement la décision du gouvernement et en déclarant qu'il n'était pas d'accord avec le fait que le classement de l'affaire était dans l'intérêt du public. Les familles ont demandé à la 5th Circuit Court de revenir sur sa décision, affirmant que le ministère de la Justice avait violé leurs droits en tant que victimes de crimes lorsqu'il avait négocié un accord avec Boeing.