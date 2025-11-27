A Hong Kong, au moins 44 morts dans le pire incendie depuis des décennies

Les pompiers tentent d'éteindre l'incendie d'un complexe immobilier de Tai Po, le 27 novembre 2025 à Hong Kong ( AFP / Peter PARKS )

Les secours continuent jeudi à combattre les flammes et à rechercher d'innombrables disparus dans un ensemble de gratte-ciel de Hong Kong ravagé par un incendie qui a fait au moins 44 morts, le pire qu'ait connu la métropole asiatique depuis des décennies.

Une impressionnante chaîne de solidarité s'est mise en place spontanément autour du complexe immobilier Wang Fuk Court, un ensemble de huit immeubles de 31 étages en cours de rénovation, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des centaines de personnes se sont mobilisées pour porter assistance aux sinistrés et pour aider à retrouver ceux dont on est sans nouvelles et qui se comptent au moins par dizaines.

"C'est vraiment touchant. L'esprit de Hong Kong, c'est que quand quelqu'un est en difficulté, tout le monde lui apporte son soutien", se réjouit Stone Ngai, 38 ans, l'un des organisateurs d'un poste de secours improvisé.

Le dirigeant de Hong Kong John Lee parlait tôt jeudi matin de 279 personnes manquant toujours à l'appel. Les secours ont cependant indiqué ultérieurement avoir localisé certains des disparus.

Les policiers cherchent à savoir comment les gratte-ciel ont pu se retrouver mercredi la proie de gigantesques flammes dégageant un impressionnant nuage noir au-dessus de ce haut lieu de la finance mondiale, territoire réputé parmi les plus densément peuplés au monde.

La police a annoncé avoir arrêté trois hommes, après la découverte de matériaux inflammables abandonnés lors de travaux de maintenance qui ont conduit le feu à "se propager rapidement". Ils sont soupçonnés de "grossière négligence", a dit la police.

Après avoir combattu les flammes toute la nuit, les pompiers ont continué jeudi à asperger les bâtiments qui continuaient à fumer.

L'incendie s'est déclaré mercredi peu avant 15H00 (07H00 GMT) dans le district de Tai Po, dans le nord de la ville. Probablement favorisé par les échafaudages de bambou et les matériaux synthétiques employés à la rénovation, le feu a rapidement gagné sept des huit tours de ce complexe inauguré en 1983 et comprenant 1.984 logements.

Plus de 1.200 personnes ont été mobilisées pour les opérations de secours, selon les autorités de ce territoire à statut spécial de la Chine. Un pompier figure parmi les 44 personnes décédées. Le consulat d'Indonésie a aussi rapporté la mort de deux ressortissants, des employés de maison.

Un porte-parole du gouvernement a indiqué à l'AFP que 61 personnes étaient encore hospitalisées, dont 15 dans un état critique.

Derek Armstrong Chan, directeur adjoint du service de lutte contre les incendies, a souligné la difficulté des opérations de secours dans des températures très élevées, et en particulier celle d'accéder à certains étages.

- "anéanti" -

Les habitants ont raconté des moments très éprouvants.

"Le feu s'est propagé si vite. J'ai vu une lance à incendie tenter de sauver plusieurs bâtiments, et j'ai trouvé cela beaucoup trop lent", raconte un homme du nom de Suen.

"On sonnait aux portes, on frappait, on alertait les voisins, on leur disait d'évacuer… C'était comme ça qu'on vivait la situation, ajoute-t-il.

M. Yuen, 65 ans, qui habite là depuis plus de 40 ans, explique que beaucoup de ses voisins étaient âgés et à mobilité réduite. "Certaines personnes ignoraient qu'il y avait un incendie et ont dû être prévenues par téléphone par leurs voisins", raconte-t-il. "Je suis anéanti!"

Plus de 900 personnes ont été accueillies dans des abris provisoires, où des volontaires apportaient soutien moral et couvertures.

Des personnes y sont arrivées toute la nuit pour signaler la disparition de membres de leur famille, n'arrivant pas à les joindre. Certains étaient assis, hébétés, fixant avec des yeux rougis les écrans de leurs téléphones portables, espérant des nouvelles de leurs proches.

Un incendie engloutit un complexe immobilier du district de Tai Po, le 26 novembre 2025 à Hong Kong ( AFP / Yan ZHAO )

Le dirigeant de Hong Kong John Lee a annoncé jeudi que tous les grands chantiers de rénovation seraient inspectés.

Les incendies ont longtemps constitué un fléau à Hong Kong, particulièrement dans les quartiers pauvres. Le renforcement des mesures de sécurité ces dernières décennies a permis de les rendre plus rares.

Cependant, le risque est accru par le fait que Hong Kong, qui compte 7,5 millions d'habitants, affiche une densité moyenne de plus de 7.100 habitants au kilomètre carré, avec une densité jusqu'à trois fois supérieure dans les zones les plus urbanisées.

Avec l'exiguïté du territoire, les dernières décennies ont été marquées par la construction d'une profusion de tours pouvant compter plus de 50 étages.

Le président chinois Xi Jinping a présenté ses condoléances aux proches de victimes, et appelé à tout faire "pour éteindre l'incendie et minimiser les pertes humaines et matérielles", selon la chaîne publique CCTV.