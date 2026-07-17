Les familles des victimes de l'accident d'un avion-cargo au Pakistan réclament une aide internationale pour retrouver les boîtes noires

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* Une équipe de recherche pakistanaise a retrouvé des débris de l'épave la semaine dernière

* Selon les experts, la récupération des boîtes noires nécessite une opération de recherche internationale

* Une pièce de l'avion aurait été acheminée par avion depuis les États-Unis et remplacée avant le vol, selon les proches

par Akhtar Soomro et Ariba Shahid

Les proches des cinq membres d’équipage à bord d’un avion-cargo Boeing BA.N 737, qui s’est écrasé la semaine dernière dans la mer d’Oman au large du Pakistan, réclament une opération de recherche internationale afin de retrouver les enregistreurs de vol et de déterminer les causes de l’accident.

Des débris du cargo de K2 Airways ont été repêchés peu après le crash du 7 juillet, mais la profondeur de l’eau dans cette zone est d’environ 3 000 m (9 800 pieds).

La localisation des «boîtes noires» nécessiterait une opération de recherche sous-marine coûteuse, qui requerrait probablement une aide étrangère, selon des experts en aviation familiarisés avec les accidents en eaux profondes, tels que celui du vol Air France 447 en 2009.

Les balises de localisation de cet avion vieux de 27 ans étaient conçues pour émettre des signaux pendant 30 jours seulement. La récupération des enregistreurs pourrait permettre de déterminer si un problème de système de navigation signalé peu avant le crash était lié à un composant de navigation qui, selon les proches, avait été remplacé avant le vol.

Le Pakistan n’a fourni aucune information publique sur les recherches depuis une semaine, et une entreprise industrielle spécialisée dans les recherches sous-marines a déclaré à Reuters qu’elle n’avait pas eu connaissance de demandes d’assistance adressées par le Pakistan à des entreprises ou des marines étrangères.

« Les recherches doivent se poursuivre, et toutes les ressources disponibles, tant au niveau local qu’international, doivent être mobilisées », a déclaré à Reuters Yashib Rizwan, le fils aîné du commandant Rizwan Idris. « Pour nous, une enquête transparente est essentielle. »

Le fils de l’ingénieur Muhammad Arif Siddiqui, Abdur Rafay Siddiqui, a également appelé à une aide internationale si nécessaire.

Les deux familles ont organisé des prières funéraires après avoir perdu tout espoir de retrouver les corps.

Le gouvernement pakistanais n’a pas répondu aux questions visant à savoir s’il solliciterait une aide étrangère pour les recherches de l’avion.

La compagnie K2, qui a perdu son unique avion dans cet accident, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

PROBLÈME DE SYSTÈME DE NAVIGATION

Les pilotes ont signalé un problème de système de navigation à 21h18, heure du Pakistan, alors qu’ils effectuaient un vol entre Sharjah, aux Émirats arabes unis, et Karachi, a indiqué la semaine dernière l’autorité aéroportuaire pakistanaise.

Le contrôle aérien local a tenté de le guider, mais trois minutes plus tard, les systèmes radar ont montré que l’avion descendait rapidement et le contact a été perdu, a précisé l’autorité.

Les données de Flightradar24 ont montré que l’avion avait chuté d’environ 5 000 pieds en moins d’une minute, remonté d’environ 6 000 pieds en 30 secondes, puis entamé une descente catastrophique à partir de 36 550 pieds.

L’avion avait passé environ 10 jours à Sharjah avant le vol, le temps que les pilotes attendent une pièce de rechange en provenance des États-Unis suite à un problème de maintenance, a déclaré Ghulam Nabi, le beau-père du copilote Faisal Jatoi.

L’une des deux unités de référence inertielle (IRU) de l’avion, qui transmettent des informations sur la position, la vitesse et l’orientation de l’appareil aux écrans du cockpit, a été remplacée à Sharjah, a déclaré Yashib Rizwan, le fils du commandant de bord.

«Si vous rencontrez un problème avec votre IRU, vous ne pouvez tout simplement pas vous fier aux instruments», a déclaré John Goglia, ancien membre du Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB), ajoutant que les pilotes volant de nuit au-dessus de l’océan sans repères visuels pouvaient avoir du mal à déterminer l’orientation de l’appareil.

Les accidents d’avion sont généralement dus à plusieurs facteurs, et on ignore encore si le remplacement de l’IRU est lié au crash.

Un dysfonctionnement du système de référence inertiel avait contribué au crash d’Adam Air en 2007 en Indonésie, où les enquêteurs avaient découvert que les pilotes s’étaient focalisés sur la résolution d’informations erronées, n’avaient pas remarqué une forte inclinaison vers la droite et avaient perdu le contrôle avant que l’avion ne s’abîme en mer, tuant les 102 personnes à bord.

Les signaux émis par les boîtes noires d’Adam Air ont été détectés environ trois semaines après le crash lors d’une opération de recherche menée avec l’aide de la marine américaine, mais la récupération des enregistreurs à environ 2 000 m de profondeur a nécessité plusieurs mois d’efforts et coûté plusieurs millions de dollars, grâce à l’utilisation d’un véhicule sous-marin télécommandé spécialisé.

L’expert américain en aviation Todd Curtis a déclaré dans le podcast « Flight Safety Detectives » qu’il était peu probable que le Pakistan mette en place une opération de récupération similaire, à moins d’une raison impérieuse, étant donné que l’avion de la K2 était un avion-cargo vieillissant et non un modèle de ligne de dernière génération.