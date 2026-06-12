Les familles des victimes commémorent l'anniversaire du crash d'Air India par des prières et des hommages

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* L'accident d'Air India à Ahmedabad a coûté la vie à 260 personnes il y a un an

* Les proches des victimes se rassembleront près du lieu de l'accident pour commémorer cet anniversaire

* La cause de la catastrophe n'a toujours pas été déterminée par les enquêteurs

par Sumit Khanna

Les familles des 260 personnes tuées lors du crash d'un Boeing 787 d'Air India à Ahmedabad il y a un an se préparaient à se rassembler vendredi pour prier et rendre hommage à la lueur des bougies à l'occasion de l'anniversaire de la catastrophe.

Au B.J. Medical College, près de l'endroit où l'avion s'est écrasé sur un complexe de résidences universitaires, certains proches ont assisté plus tôt dans la journée à une cérémonie commémorative aux côtés de responsables politiques, de représentants du gouvernement et de dignitaires étrangers.

Les bâtiments de la résidence endommagés, qui portent encore les traces de l'accident du 12 juin 2025, restent fermés.

Le gouvernement de l'État du Gujarat a déclaré que le bloc de résidences endommagé serait démoli et remplacé par un nouveau bâtiment, grâce à un financement du groupe Tata, qui détient une participation de 75 % dans Air India.

SOUVENIRS DOULOUREUX

Pour les familles en deuil et les habitants d'Ahmedabad, le premier anniversaire de l'accident a ravivé des souvenirs douloureux et un chagrin qui n'avait pas encore eu le temps de s'estomper.

Suresh Patni, dont le fils tenait un stand de thé et a été tué dans la catastrophe, a déclaré que la famille était toujours en deuil.

“Je n'arrive pas à croire qu'un an se soit écoulé,” a-t-il déclaré, ajoutant que la famille survivait désormais grâce à l'indemnisation versée par Tata Trusts.

Les enquêteurs n'ont pas encore déterminé la cause de l'accident, qui a été la catastrophe aérienne la plus meurtrière au monde depuis une décennie. Un rapport préliminaire publié l'année dernière a montré que les commutateurs de commande de carburant des moteurs du Boeing 787 étaient passés presque simultanément de la position “RUN” à “CUTOFF”, privant les deux moteurs de carburant peu après le décollage du vol AI171 d'Air India à destination de Londres.

“COMMENT PEUT-ON LUI EN VOULER?”

Un enregistrement du dialogue entre les deux pilotes dans le cockpit a corroboré l'hypothèse selon laquelle le commandant de bord aurait coupé l'alimentation en carburant des moteurs de l'avion, selon une première évaluation des autorités américaines rapportée par Reuters l'année dernière.

Le Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens avait déclaré à l'époque qu'il était “trop tôt pour tirer des conclusions définitives”. Dans une interview diffusée par la BBC, Pushkar Raj Sabharwal, le père du commandant de bord du vol Air India, Sumeet Sabharwal , a rejeté les suggestions selon lesquelles son fils – qui a péri dans l’accident – pourrait être tenu pour responsable.

Il a déclaré que son fils pilotait cet avion depuis des années et qu’il n’avait jamais connu d’incident au cours de sa carrière. “Comment peut-on lui en vouloir?” a-t-il déclaré.

Pushkar Raj Sabharwal a demandé à la Cour suprême indienne d'ordonner une enquête indépendante qui tienne compte de causes autres que les actions du pilote.

(1 $ = 95,4150 roupies indiennes)