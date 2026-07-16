Les fabricants de puces font baisser les actions, le pétrole oscille autour de 85 dollars

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* Les actions européennes en difficulté après la chute des fabricants de puces en Asie

* Le Nikkei japonais recule de 3 %, la Corée du Sud s'effondre de 6 %

* Les résultats de TSMC dépassent largement les attentes

* Les rendements obligataires progressent légèrement, tout comme les cours du pétrole

(Dernières informations avant la réouverture de Wall Street) par Marc Jones

Les actions européennes et les contrats à terme de Wall Street ont légèrement reculé jeudi à la suite de nouveaux problèmes dans le secteur technologique en Asie, tandis que les données favorables sur l’inflation aux États-Unis ont contribué à maintenir le dollar et les rendements obligataires sous contrôle et que la guerre en Iran a soutenu les cours du pétrole.

Les résultats exceptionnels publiés par le géant taïwanais des puces électroniques TSMC 2330.TW n’ont pas suffi à empêcher une nouvelle chute de 6 % de l’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui avait doublé de valeur cette année avant d’enregistrer une baisse de près de 20 % ce mois-ci.

Cette baisse est survenue alors que la banque centrale du pays a relevé ses taux d’intérêt pour tenter de stabiliser le won et que sa Commission des services financiers a lancé une campagne de répression contre les nouvelles cotations de fonds soupçonnés d’alimenter la récente volatilité des marchés.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont également reculé.

.EU .N

Les optimistes du secteur technologique .SX8E ont toutefois opposé une certaine résistance grâce aux hausses enregistrées par ASML ASML.AS à Amsterdam, même si celles-ci ont été largement compensées en Europe par des baisses de 0,5 % à 1,5 % dans d’autres secteurs, allant des services publics

.SX6E aux télécommunications .SXKE .

Les cours du pétrole se maintenaient quant à eux à un niveau élevé, après de nouvelles frappes américaines contre l’Iran dans la nuit. Les hostilités se sont intensifiées au Moyen-Orient ces derniers jours, Washington ayant lancé des attaques contre l’Iran, tandis que Téhéran a frappé des bases américaines au Koweït et en Jordanie.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé d’environ 0,5 % à Londres, à un peu plus de 85 dollars le baril, et affichent une hausse d’environ 11 % depuis le début de la semaine. O/R

"Il est malheureusement difficile de détourner le regard de la guerre en Iran, des tweets de Trump et du cours du pétrole", a déclaré James Athey, gestionnaire de fonds chez Marlborough, compte tenu des implications potentielles pour les taux d’intérêt mondiaux.

"Sur les marchés boursiers, la volatilité reste incroyable", a-t-il ajouté. "Le marché est encore un peu à la dérive, faute d’une meilleure expression, quant à la manière d’évaluer le secteur de l’IA et à la mesure dans laquelle cette tendance est durable."

Les actions de SpaceX SPCX.O ont également chuté mercredi pour la première fois en dessous de leur prix d’introduction en bourse, ce qui, selon M. Athey, n’a pas non plus contribué à améliorer le sentiment mondial.

LA LIVRE STERLING RECULE

Pour les observateurs de Wall Street, la baisse des cours des contrats à terme est survenue après une série de hausses récentes, soutenues par les solides résultats des banques qui ont propulsé l’indice de référence S&P 500 .SPX vers son plus haut niveau de clôture enregistré en juin.

L'action de GE Aerospace GE.N a reculé de 4,2 % en pré-ouverture, bien que le constructeur de moteurs à réaction ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026. L'action de United Airlines UAL.O a chuté de 3,1 %, la nouvelle flambée des cours du pétrole pesant sur ses perspectives de bénéfices, tandis que les traders s'apprêtaient également à découvrir les résultats de Netflix NFLX.O après la clôture du marché. .N

Sur les marchés des changes, la livre sterling GBP= a reculé par rapport au plus haut niveau en deux mois qu’elle avait atteint mercredi, à la suite d’informations selon lesquelles le futur Premier ministre britannique Andy Burnham nommerait probablement la conservatrice en matière budgétaire Shabana Mahmood au poste de ministre des Finances .

Les données publiées jeudi ont mis en évidence les défis auxquels ils seront confrontés. L’économie britannique n’a enregistré qu’une croissance minime de 0,1 % en mai, selon ces chiffres, ce qui correspond à la prévision médiane d’un sondage Reuters auprès d’économistes.

INFLATION MODÉRÉE AUX ÉTATS-UNIS

L’autre facteur clé de cette semaine a été la publication de données étonnamment modérées concernant l’IPP et l’inflation à la consommation aux États-Unis , ce qui a conduit les opérateurs à ramener la probabilité d’une hausse des taux américains ce mois-ci à seulement 10 %, contre un pic de 43 % en début de mois.

Ce recul de l’inflation pourrait toutefois s’avérer temporaire, les prix du pétrole et du gaz grimpant en raison de la reprise des hostilités au Moyen-Orient.

Pour les investisseurs obligataires, les rendements des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR ont légèrement progressé de 2 points de base pour s’établir à 4,16 %, après avoir reculé de 14 points de base au cours des deux derniers jours. Les rendements à 10 ans US10YT=RR ont légèrement augmenté pour atteindre 4,585 %, après avoir baissé de 7 points de base au cours des deux derniers jours.

La situation a toutefois été différente en Europe. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, référence pour la zone euro, a atteint 3,13 % jeudi, son plus haut niveau depuis le 20 mai. DE10YT=RR Il a progressé de 10 points de base depuis le début de la semaine et de plus de 25 points de base au cours du mois de juillet, les opérateurs craignant que la nouvelle hausse des prix du pétrole et du gaz ne contraigne la Banque centrale européenne à relever ses taux d’intérêt de manière plus agressive, tout en pesant sur la croissance économique à long terme.

Le rendement des gilts britanniques à 10 ans GB10YT=RR s’est établi à 4,98 %, après avoir brièvement frôlé à nouveau les 5 % mardi.

"Le rapport plus modéré de l’IPP américain s’inscrit dans la lignée des récentes données sur l’inflation, inférieures aux prévisions du consensus, ce qui devrait être bien accueilli par la Fed", a déclaré Félix Vezina-Poirier, stratège chez BCA Research. "Le pic de la politique monétaire restrictive est derrière nous."

Ce point de vue a fait baisser le dollar, sauf face au yen en difficulté. L’indice du dollar .DXY =USD est resté stable à 100,52 en Europe, après avoir chuté de 0,4 % mercredi pour atteindre son plus bas niveau depuis le 18 juin. Le yen

JPY=EBS oscillait autour de 162,16, non loin de son plus bas niveau depuis 40 ans à 162,84, les spéculateurs restant méfiants face à une éventuelle intervention japonaise.