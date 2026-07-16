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Le trafic passagers de Vinci Airports a affiché une stabilité au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 18:00

Le trafic passagers de Vinci Airports a affiché une stabilité au 1er semestre, en dépit des perturbations géopolitiques ayant impacté certains aéroports au 2e trimestre.

"Si le conflit au Moyen-Orient et les tensions sino-japonaises ont pesé sur quelques plateformes, d'autres aéroports (notamment Portugal, Edimbourg, Belgrade, Budapest, République dominicaine, Brésil et Cap-Vert) ont affiché de solides performances" indique le groupe.

Au global, plus de 159 millions de passagers ont été accueillis dans les aéroports gérés par le Groupe ce semestre.

Au deuxième trimestre 2026, Vinci Airports a accueilli 85,1 millions de passagers sur l'ensemble de son réseau, enregistrant une légère baisse (-1,3%) par rapport à la même période en 2025.

De nombreux aéroports en Europe et en Amérique latine ont néanmoins continué d'afficher une croissance solide de leur trafic au 2e trimestre.

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