Les exportations horlogères suisses en recul généralisé en août (fédération)

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les exportations de montres suisses ont enregistré un recul généralisé en août, dégringolant vers les Etats-Unis après le choc des droits de douane de 39% imposés par la Maison Blanche, mais aussi vers la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.

En août, les exportations horlogères suisses se sont contractées de 16,5% par rapport à la même période un an plus tôt, à 1,8 milliard de francs suisses, a annoncé jeudi la fédération horlogère.

"L'ensemble des principaux marchés a enregistré des reculs à deux chiffres", précise-t-elle dans un communiqué.

Avec ce net recul en août, les exportations de montres suisses accusent une baisse cumulée de 1% sur les huit premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2024, selon la fédération horlogère.

Comme attendu, les exportations de montres vers les Etats-Unis se sont fortement contractées, les horlogers s'étant empressés d'y constituer des stocks avant l'entrée en vigueur des droits de douane. Le recul s'est chiffré à 23,9% en août, après un bond de 45% en juillet.

En avril, elles y avaient grimpé de 149,2%, les horlogers se dépêchant d'y envoyer des modèles à leurs filiales et détaillants après les annonces de ce que Donald Trump avait surnommé le "Liberation Day".

Mais en août, les exportations horlogères ont aussi plongé vers la Chine, avec une chute de 35,6% selon les relevés de la fédération horlogère, vers Hong-Kong (-12,5%), Singapour (-14,2%) et le Japon (-22,5%).

Elles se sont également inscrites en net recul vers le Royaume-Uni, le plus gros marché en Europe, y subissant une baisse de 20,5%.

Les statistiques pour le mois d'août marquent "un retour abrupt à la réalité", a réagi Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, dans un commentaire de marché.

En Suisse, l'horlogerie est un des secteurs les plus touchés par les droits de douane américains puisque les montres doivent être fabriquées dans le pays alpin pour pouvoir y apposer le label Madel in Switzerland.

Les Etats-Unis sont non seulement le plus gros débouché des fabricants de montres suisses mais aussi un des marchés où ils ont enregistré une forte croissance au cours des quatre dernières années, ce qui avait aidé à compenser la chute de la demande en Chine.