Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,2% pour le Dow Jones .DJI , une baisse de 0,1% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une parfaite stabilité pour le Nasdaq

* META META.O a annoncé lundi son intention d'acquérir la startup d'intelligence artificielle Manus, fondée en Chine, alors que le géant américain de la technologie accélère dans ses projets d'intégration de l'intelligence artificielle (IA) avancée sur ses plateformes. Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés, mais selon une source, Manus est valorisé entre deux et trois milliards de dollars.

* BOEING BA.N a obtenu un contrat de 8,6 milliards de dollars pour le programme F-15 signé avec Israël, a annoncé lundi le Pentagone, à l'issue d'une rencontre entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en Floride.

* CITIGROUP C.N a annoncé lundi que son conseil d'administration avait approuvé un projet de cession d'AO Citibank, l'activité du groupe en Russie, à la banque d'investissement Renaissance Capital. Cette opération se traduira par une perte avant impôts d'environ 1,2 milliard de dollars sur le trimestre en cours.

* EKSO BIONICS EKSO.O grimpe de 32,8% en avant-Bourse alors que l'opérateur de centres de données APPLIED DIGITAL

APLD.O a annoncé son intention de se séparer de son activité "cloud" et de fusionner avec le fabricant d'appareils médicaux pour créer ChronoScale, une plateforme informatique dédiée à l'intelligence artificielle (IA). Applied Digital avance de 1,9% avant l'ouverture.

* SECTEUR MINIER - En avant-Bourse, les sociétés d'extraction d'argent tels que HECLA MINING HL.N et COEUR MINING CDE.N gagnent respectivement mardi 2,3% et 2,1% dans le sillage de la hausse du cours de l'argent XAG= , qui a touché lundi un record à 83,62 dollars l'once.

