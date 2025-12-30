Ukraine: Les dirigeants européens se concertent après les accusations de la Russie

Le président ukrainien Volodimir Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk

Le Premier ministre polonais Donald Tusk devait s'entretenir mardi à 10h00 GMT avec d'autres dirigeants européens au sujet de la situation en Ukraine, selon ‍un porte-parole du gouvernement polonais.

Cette réunion intervient alors que la Russie a accusé l'Ukraine lundi d'avoir ciblé une des résidences officielles du président russe Vladimir Poutine, une attaque présumée qui pourrait mettre à ‌mal l'avenir des négociations de paix.

Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, dont les propos étaient rapportés par Interfax, 91 drones ukrainiens de longue portée ont attaqué la résidence ​d'été du président russe les 28 et 29 décembre, près du lac Valdaï, dans l'oblast ⁠de Novgorod (nord-ouest).

Lundi, Vladimir Poutine a déclaré à Donald Trump, lors d'un échange téléphonique, que la Russie réexaminerait sa position dans les négociations de paix en cours.

Le ⁠Kremlin a renchéri mardi en déclarant ‍que la Russie durcirait ses exigences sur un éventuel accord.

Le président ukrainien ⁠Volodimir Zelensky a dénoncé lundi des "mensonges". Il a estimé que Moscou usait d'un prétexte pour lancer une offensive contre des bâtiments gouvernementaux à Kyiv et saper les efforts de paix.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri ​Peskov, a déclaré mardi que les médias occidentaux jouaient le jeu de Kyiv face à une "attaque terroriste".

"Nous voyons que Zelensky lui-même tente de nier cela, et de nombreux médias occidentaux, jouant le jeu ⁠du régime de Kyiv, commencent à répandre l'idée que cela ne s'est pas produit", ​a déclaré Dmitri Peskov. "C'est une affirmation complètement insensée."

Il a refusé de révéler ​où se trouvait Vladimir ​Poutine au moment de l'attaque, affirmant qu'au vu des événements récents, de tels détails ne devaient pas ​être rendus publics.

Interrogé sur les preuves dont dispose ⁠la Russie au sujet de l'attaque, Dmitri Peskov a répondu que les défenses aériennes avaient abattu les drones et que la question des débris relevait du ministère de la Défense.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha a appelé mardi les autres pays à ne pas réagir aux informations russes, qu'il a ‌qualifiées de fausses.

"Près d'une journée s'est écoulée, et la Russie n'a toujours pas fourni de preuves plausibles à l'appui de ses accusations selon lesquelles l'Ukraine aurait 'attaqué la résidence de Poutine'. Et elle ne le fera pas. Parce qu'il n'y en a pas. Aucune attaque de ce type n'a eu lieu", a-t-il déclaré sur X.

(Alan Charlish, Pawel Florkiewicz et Anna Wlodarczak-Semczuk, Olena Harmash, Dmitry Antonov; version française Etienne ‌Breban ; édité par Blandine Hénault)