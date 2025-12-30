Energie: la plateforme technologique du britannique Octopus valorisée 8,65 milliards de dollars

Octopus, premier distributeur d'énergie aux particuliers au Royaume-Uni, a annoncé la vente d'une part minoritaire dans sa plateforme technologique Kraken, qui valorise cette filiale à 8,65 milliards de dollars (7,35 milliards d'euros) dans le cadre d'une scission déjà engagée.

Au cours du "premier tour de table indépendant" pour cette entité, des investisseurs existants et de nouveaux entrants ont acquis "environ 1 milliard de dollars d'actions Kraken", selon un communiqué rendu public lundi en fin de journée.

Cette opération "ouvre la voie à l'indépendance formelle de Kraken et à sa scission d'Octopus", est-il précisé.

Le groupe avait annoncé en septembre son intention de scinder cette plateforme utilisant notamment l'intelligence artificielle pour gérer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement énergétique.

Outre Octopus, elle est aussi utilisée sous licence par des fournisseurs concurrents dans plusieurs pays, dont EDF Energy, la branche de l'énergéticien français au Royaume-Uni.

Kraken, dont le chiffre d'affaires contractuel s'est envolé ces dernières années à plus de 500 millions de dollars, "est désormais utilisé pour gérer plus de 70 millions de comptes clients dans le monde grâce à des accords de licence conclus avec de grands fournisseurs d'énergie", précise Octopus.

"La scission permet à Kraken de fonctionner comme une plateforme technologique totalement indépendante", a fait valoir l'entreprise dans son communiqué, précisant qu'elle conservera toutefois une participation de 13,7%.

Le tour de table a été mené par le fonds américain D1 Capital Partners, aux côtés de nouveaux investisseurs tels que Fidelity International, Durable Capital Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

Selon le Financial Times, cette opération ouvre la voie à une introduction en Bourse de Kraken d'ici un ou deux ans à Londres ou New York, voire aussi, à terme, à une entrée en Bourse d'Octopus Energy.