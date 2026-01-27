 Aller au contenu principal
Les exportations de pétrole et de GNL de la côte américaine du golfe du Mexique ont été nulles dimanche en raison du gel, selon Vortexa
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les exportations de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié en provenance des ports de la côte américaine du golfe du Mexique sont tombées à zéro dimanche, après qu'une énorme tempête hivernale a balayé le pays, selon le service de suivi des navires Vortexa. Une tempête arctique a balayé les États-Unis ces derniers jours, mettant à rude épreuve l'infrastructure énergétique et les réseaux électriques. Selon les prévisions de certains analystes, jusqu'à 2 millions de barils par jour de production pétrolière ont été interrompus au cours du week-end en raison du temps glacial.

Les exportations de gaz de pétrole liquéfié, tels que le propane et le butane, ont été réduites à environ un tiers des normes saisonnières en raison de la tempête, a déclaré Samantha Santa Maria-Hartke, responsable de l'analyse des marchés chez Vortexa, dans un message publié sur LinkedIn.

Les exportations ont rebondi lundi avec des flux supérieurs aux normes saisonnières, a-t-elle ajouté, suite à la réouverture des ports.

Pétrole et parapétrolier
Environnement

Valeurs associées

Gaz naturel
6,80 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
66,66 USD Ice Europ +1,48%
Pétrole WTI
61,72 USD Ice Europ +1,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

