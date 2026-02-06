Un général du renseignement militaire russe blessé par balles à Moscou

Le général de corps d'armée russe Vladimir Alexeyev s'exprime dans un lieu inconnu

par Andrew Osborn

Le général Vladimir Alexeïev, directeur adjoint du GRU, les services de renseignement militaire russes, a été blessé par balles vendredi dans son immeuble à Moscou et hospitalisé, rapportent ‍les autorités.

Selon le bureau du procureur de Moscou, Vladimir Alexeïev a été touché de plusieurs balles dans un bâtiment résidentiel du nord-ouest de Moscou par un agresseur non identifié qui a pris la fuite.

Âgé de 64 ans, l'officier, l'un des émissaires envoyés ‌par l'armée pour négocier avec Evguéni Prigojine lors de la mutinerie menée par le chef du groupe de mercenaires Wagner en juin 2023, a été hospitalisé dans un état grave.

Vladimir Alexeïev est visé par des sanctions américaines pour ​une ingérence numérique russe dans l'élection présidentielle de 2016 aux Etats-Unis. L'Union européenne l'a aussi frappé de sanctions pour ⁠l'empoisonnement de l'ancien agent russe Sergueï Skripal et de sa fille en 2018 à Salisbury, en Angleterre.

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a accusé l'Ukraine de cette tentative d'assassinat visant, selon lui et ⁠sans preuve, à saboter les efforts de paix ‍entre Moscou et Kyiv.

Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par ⁠la Russie en février 2022, plusieurs hauts gradés russes ont été assassinés et les renseignements militaires ukrainiens ont revendiqué plusieurs de ces meurtres.

Les autorités ukrainiennes ne se sont pas exprimées sur le sujet vendredi.

POUTINE TENU INFORMÉ

Le chef du GRU, l'amiral Igor Kostioukov, a ​conduit la délégation russe aux pourparlers avec l'Ukraine organisés mercredi et jeudi à Abou Dhabi sous médiation américaine pour tenter de progresser vers un éventuel arrêt de la guerre. Ces discussions doivent se poursuivre à une date non précisée.

Le Kremlin a dit ⁠espérer le rétablissement de Vladimir Alexeïev, né en Ukraine à l'époque de l'Union soviétique. Le président Vladimir Poutine, ​qui lui avait décerné la médaille de Héros de la fédération de Russie, est ​tenu informé et les services de ​renseignement enquêtent, a ajouté le Kremlin.

"Il est évident que les chefs militaires et les spécialistes de haut niveau encourent des risques ​en période de guerre", a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de la ⁠présidence russe.

"Mais ce n'est pas au Kremlin de décider de la manière de les protéger. Cela relève des services spéciaux", a-t-il ajouté.

Le dernier officier tué, le général Fanil Sarvarov, est mort dans l'explosion d'une voiture piégée le 22 décembre.

D'après le quotidien Kommersant, citant des sources au sein des forces de sécurité, l'assaillant de Vladimir Alexeïev l'attendait à la sortie de son appartement alors qu'il se ‌rendait à son travail, une lutte s'est engagée et l'officier a reçu des balles dans la poitrine, un bras et une jambe.

Une voisine de Vladimir Alexeïev, disant s'appeler Alessandra, a dit que les caméras de surveillance au sein de l'immeuble fonctionnaient parfaitement à la suite d'informations selon lesquelles l'assaillant se serait introduit dans le bâtiment déguisé en livreur.

(Rédaction de Reuters, avec Gleb Stolyarov, Mark Trevelyan et Dmitry Antonov, rédigé par Andrew Osborn et Mark Trevelyan, Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey pour la version française, ‌édité par Kate Entringer et Sophie Louet)